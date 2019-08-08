Эрдоган потроллил Зеленского из-за браслетиков (ВИДЕО)

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

В четверг, 7 августа, во время брифинга президентов Турции и Украины по результатам переговоров Реджеп Тайип Эрдоган зацепил Владимира Зеленского, что называется, за святое. Правда, заодно и указал коллеге свое диктаторское видение на то, что показательно переживать обо всем у него не получится.

В ходе встречи с журналистами в Анкаре Владимир Зеленский решил показать всем браслеты с именами захваченных в Керченском проливе террористами моряков.

По словам гаранта, резиновые аксессуары ему передали родители военнопленных, а он пообещал не снимать их до тех пор, пока 24 бойца не будут освобождены.

- У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают, – заявил Зеленский, на что Эрдоган отметил, что вскоре у его коллеги не останется места на руке, если тот каждый раз будет надевать браслет на нее.

- Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы, - подчеркнул Эрдоган, видимо, не желая оскорбить Зеленского.

Тем не менее, украинский президент, судя по всему, не обиделся. По крайней мере, по его поведению этого не было видно.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

25 июня, истекли сроки выполнения российскими террористами постановления об освобождении незаконно захваченных украинских моряков и бойцов СБУ. Но санкций в отношении русских за нарушение ими законов и игнор судебного решения так и не последовало. Только лишь осуждения и обеспокоенность.