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Зеленский встретился с главами ПЦУ и УПЦ

01 мая, 10:00
Зеленский встретился с главами ПЦУ и УПЦ - фото 1
Зеленский встретился с главами ПЦУ и УПЦ

Избранный президент Владимир Зеленский встретился с главами двух противоборствующих церквей – ПЦУ и УПЦ МП. Спойлер: не одновременно.

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Первым удостоился встречи глава Поместной Церкви Епифаний. Во время визита, экс-шоумен обговорил с митрополитом множество важных вопросов, включая и войну на Донбассе. После непринуждённой беседы, Зеленский получил от Епифания в дар репринтное издание Острожской Библии- первого полного текста Св. Писания на славянском языке.

Позже глава ПЦУ отписался о своих эмоциях и переживаниях в Twitter.

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"Встретился с избранным Президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому Главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - написал он.

Зеленский встретился с главами ПЦУ и УПЦ - фото 180420

Посетив ПЦУ, экс-шоумен направился к главе УПЦ МП Онуфрию. Тема бесед с митрополитом была та же, что и с Епифанием – мир, покой и война на Востоке.

Зеленский встретился с главами ПЦУ и УПЦ - фото 180417

А после…

"Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Зеленскому Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу", - говорится на сайте УПЦ.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой и предстоящим праздником Пасхи.

Послание митрополита опубликовано на сайте церкви.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких», - начал глава ПЦУ.

И продолжил.

"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", - заявил митрополит.

 

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ПЦУ УПЦ МП Митрополит Епифаний Владимир Зеленский Новости Украина
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