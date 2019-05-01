Зеленский встретился с главами ПЦУ и УПЦ
Избранный президент Владимир Зеленский встретился с главами двух противоборствующих церквей – ПЦУ и УПЦ МП. Спойлер: не одновременно.
Первым удостоился встречи глава Поместной Церкви Епифаний. Во время визита, экс-шоумен обговорил с митрополитом множество важных вопросов, включая и войну на Донбассе. После непринуждённой беседы, Зеленский получил от Епифания в дар репринтное издание Острожской Библии- первого полного текста Св. Писания на славянском языке.
Позже глава ПЦУ отписался о своих эмоциях и переживаниях в Twitter.
"Встретился с избранным Президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому Главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - написал он.
Посетив ПЦУ, экс-шоумен направился к главе УПЦ МП Онуфрию. Тема бесед с митрополитом была та же, что и с Епифанием – мир, покой и война на Востоке.
А после…
"Митрополит Онуфрий пожелал Владимиру Зеленскому Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу", - говорится на сайте УПЦ.
Напомним, глава ПЦУ Епифаний поздравил Владимира Зеленского с победой и предстоящим праздником Пасхи.
Послание митрополита опубликовано на сайте церкви.
"Глубокоуважаемый Владимир Александрович! От себя лично и от Поместной Украинской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких», - начал глава ПЦУ.
И продолжил.
"На Вас возлагается особая обязанность обеспечивать защиту нашей свободы от агрессии со стороны России, ежедневно давать отпор ее военным, дипломатическим, экономическим, информационным посягательством на наше государство, приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности, достичь справедливого мира", - заявил митрополит.