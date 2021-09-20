Еммі 2021: названо найкращі серіали року

Тед Лассо - найкраща комедія року

У Лос-Анджелесі в ніч на 20 вересня оголосили переможців 73-ї телепремії "Еммі", яка визначає найкразі серіали року.

Найкращим драматичним серіалом став 4-й сезон "Корони", найкращою комедією – другий сезон "Теда Лассо", "Ферзевий гамбіт" став найкращим міні-серіалом.

"Еммі" за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі отримав Джош О’Коннор, за жіночу – Олівія Колман. Вони обоє грали в "Короні".

Премію за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі здобула Джин Смарт з Hacks ("Хитрощі"), а за чоловічу - Джейсон Судейкіс з "Тед Лассо".

Його партнери Бретт Голдстин і Ханна Уеддінгхем перемогли в категорії кращих акторів другого плану в комедії.

Юен Макгрегор удостоєний призу за кращу чоловічу роль у міні-серіалі «Холстон», а Кейт Уінслет - за кращу жіночу роль у міні-серіалі «Мейр з Істтауна». Її партнери Еван Пітерс і Джулліана Ніколсон відзначені за кращі ролі другого плану в міні-серіалі.

Серед студій, Netflix отримав найбільше перемог – 44, далі HBO – 19, а Disney+ - 14.