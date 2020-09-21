Эмми 2020: Все победители престижной премии

Эмми 2020

В ночь на понедельник, 21 сентября, состоялась 72-ая церемония вручения наград Эмми, впервые она проходила в формате онлайн и максимально приблизилась к сериалам, за которые. собственно, и вручалась.

Награды вручались за проекты, вышедшие в 2019 и начале 2020 годов. Главными триумфаторами премии стали драматический сериал «Наследники» (второй сезон) и комедия«Шиттс Крик» (шестой сезон), а Зендея выиграла в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», став самой молодой лауреаткой премии в данной категории.

Сериал "Наследники" (Succession) рассказывает о мерзой семье, управляющей медиа-империей. В главной роли мастер исполнения негодяев всех мастей - Брайан Кокс, он играет в "Наследниках" патриарха семьи Логана Роя. У него 4 детей, трое из которых изо всех сил стремятся стать его преемником.

В категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела". Но все они были биты разговорной драмой про мир интриг и большых денег.

Канадский сериал "Шиттс Крик"(Schitt's Creek) признан лучшим комедийным сериалом года, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в "Шиттс Крик". Сын Юджина Дэн Леви стал лучшим актером второго плана и лучшим сценаристом комедийного сериала. Среди других побед "Шиттс Крик" - награда Энни Мерфи как лучшей актрисе второго плана в комедийном сериале и Эндрю Чивидино за выдающуюся режиссуру комедийного сериала. Всего у него 9 наград, что является рекордом для комедий.

Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке, который когда-то купила, что называется, на всякий случай.

Получай, коронавирус

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила в формате онлайн, ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел. Чтобы не допустить распространения инфекции, перед вручением одной из наград Джимми Киммел вместе с актрисой Дженнифер Энистон обработали конверт с именем победителя санитайзером, а потом подожгли и быстро погасили из огнетушителя. Это стало самым запоминающимся моментом 72-й церемонии.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ