Эмми 2020: Все победители престижной премии
В ночь на понедельник, 21 сентября, состоялась 72-ая церемония вручения наград Эмми, впервые она проходила в формате онлайн и максимально приблизилась к сериалам, за которые. собственно, и вручалась.
Награды вручались за проекты, вышедшие в 2019 и начале 2020 годов. Главными триумфаторами премии стали драматический сериал «Наследники» (второй сезон) и комедия«Шиттс Крик» (шестой сезон), а Зендея выиграла в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», став самой молодой лауреаткой премии в данной категории.
Сериал "Наследники" (Succession) рассказывает о мерзой семье, управляющей медиа-империей. В главной роли мастер исполнения негодяев всех мастей - Брайан Кокс, он играет в "Наследниках" патриарха семьи Логана Роя. У него 4 детей, трое из которых изо всех сил стремятся стать его преемником.
В категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела". Но все они были биты разговорной драмой про мир интриг и большых денег.
Канадский сериал "Шиттс Крик"(Schitt's Creek) признан лучшим комедийным сериалом года, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в "Шиттс Крик". Сын Юджина Дэн Леви стал лучшим актером второго плана и лучшим сценаристом комедийного сериала. Среди других побед "Шиттс Крик" - награда Энни Мерфи как лучшей актрисе второго плана в комедийном сериале и Эндрю Чивидино за выдающуюся режиссуру комедийного сериала. Всего у него 9 наград, что является рекордом для комедий.
Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке, который когда-то купила, что называется, на всякий случай.
В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила в формате онлайн, ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел. Чтобы не допустить распространения инфекции, перед вручением одной из наград Джимми Киммел вместе с актрисой Дженнифер Энистон обработали конверт с именем победителя санитайзером, а потом подожгли и быстро погасили из огнетушителя. Это стало самым запоминающимся моментом 72-й церемонии.
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- Лучший драматический сериал - «Наследники»
- Лучший комедийный сериал - «Шиттс Крик»
- Лучший мини-сериал - «Хранители»
- Лучший телефильм - «Безупречный»
- Лучший сценарий мини-сериала - Дэймон Линделоф и Корд Джефферсон («Хранители»)
- Лучший сериал мини-сериала - Мария Шрадер («Неортодоксальная»)
- Лучший сценарий комедийного сериала - Дэниел Леви и Эндрю Чидивино («Шиттс Крик»)
- Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг («Наследники»)
- Лучший режиссер драматического сериала - Андрий Парекх («Наследники»)
- Лучший режиссер комедийного сериала - Дэниел Леви («Шиттс Крик»)
- Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг («Наследники»)
- Лучшая актрича в драматическом сериале - Зендея («Эйфория»)
- Лучший актер комедийного сериала - Юджин Леви («Шиттс Крик»)
- Лучшая актриса комедийного сериала - Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
- Лучший актер в мини-сериале / телефильме - Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
- Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме - Реджина Кинг («Хранители»)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Джулия Гарнер («Озарк»)
- Лучший актер второго плана комедийного сериала - Дэниел Леви («Шиттс Крик»)
- Лучшая актриса второго плана комедийного сериала - Энни Мерфи («Шиттс Крик»)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале/ телефильме - Яхья Абдул-Матин II («Хранители»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/ телефильме - Узо Адуба («Миссис Америка»)
- Лучшее ток-шоу - «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
- Лучшее реалити-шоу - «Королевские гонки РуПола»
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