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Эмми 2020: Все победители престижной премии

08:42
Эмми 2020 - фото 1
Эмми 2020

В ночь на понедельник, 21 сентября, состоялась 72-ая церемония вручения наград Эмми, впервые она проходила в формате онлайн и максимально приблизилась к сериалам, за которые. собственно, и вручалась.

Награды вручались за проекты, вышедшие в 2019 и начале 2020 годов. Главными триумфаторами премии стали драматический сериал «Наследники» (второй сезон) и комедия«Шиттс Крик» (шестой сезон), а Зендея выиграла в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале», став самой молодой лауреаткой премии в данной категории.

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Сериал "Наследники" (Succession) рассказывает о мерзой семье, управляющей медиа-империей. В главной роли мастер исполнения негодяев всех мастей - Брайан Кокс, он играет в "Наследниках" патриарха семьи Логана Роя. У него 4 детей, трое из которых изо всех сил стремятся стать его преемником.

В категории "Лучший драматический сериал" также претендовали сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец" и "Очень странные дела". Но все они были биты разговорной драмой про мир интриг и большых денег.

Канадский сериал "Шиттс Крик"(Schitt's Creek) признан лучшим комедийным сериалом года, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в "Шиттс Крик". Сын Юджина Дэн Леви стал лучшим актером второго плана и лучшим сценаристом комедийного сериала. Среди других побед "Шиттс Крик" - награда Энни Мерфи как лучшей актрисе второго плана в комедийном сериале и Эндрю Чивидино за выдающуюся режиссуру комедийного сериала. Всего у него 9 наград, что является рекордом для комедий.

Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке, который когда-то купила, что называется, на всякий случай.

Эмми 2020: Все победители престижной премии - фото 205665
Получай, коронавирус

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила в формате онлайн, ее вел юморист и телеведущий Джимми Киммел. Чтобы не допустить распространения инфекции, перед вручением одной из наград Джимми Киммел вместе с актрисой Дженнифер Энистон обработали конверт с именем победителя санитайзером, а потом подожгли и быстро погасили из огнетушителя. Это стало самым запоминающимся моментом 72-й церемонии.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  • Лучший драматический сериал - «Наследники»
  • Лучший комедийный сериал - «Шиттс Крик»
  • Лучший мини-сериал - «Хранители»
  • Лучший телефильм - «Безупречный»
  • Лучший сценарий мини-сериала - Дэймон Линделоф и Корд Джефферсон («Хранители»)
  • Лучший сериал мини-сериала - Мария Шрадер («Неортодоксальная»)
  • Лучший сценарий комедийного сериала - Дэниел Леви и Эндрю Чидивино («Шиттс Крик»)
  • Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг («Наследники»)
  • Лучший режиссер драматического сериала - Андрий Парекх («Наследники»)
  • Лучший режиссер комедийного сериала - Дэниел Леви («Шиттс Крик»)
  • Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг («Наследники»)
  • Лучшая актрича в драматическом сериале - Зендея («Эйфория»)
  • Лучший актер комедийного сериала - Юджин Леви («Шиттс Крик»)
  • Лучшая актриса комедийного сериала - Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)
  • Лучший актер в мини-сериале / телефильме - Марк Руффало («Я знаю, что это правда»)
  • Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме - Реджина Кинг («Хранители»)
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Джулия Гарнер («Озарк»)
  • Лучший актер второго плана комедийного сериала - Дэниел Леви («Шиттс Крик»)
  • Лучшая актриса второго плана комедийного сериала - Энни Мерфи («Шиттс Крик»)
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале/ телефильме - Яхья Абдул-Матин II («Хранители»)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/ телефильме - Узо Адуба («Миссис Америка»)
  • Лучшее ток-шоу - «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
  • Лучшее реалити-шоу - «Королевские гонки РуПола»
  • Лучшее скетч-шоу - SNL
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