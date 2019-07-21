Хранители: Дата выхода и трейлер сериала

Мы все - Роршах

Появилась ясность по одному из самых ожидаемый сериалов этого году - "Хранителям".

Канал HBO выкатил трейлер сериала и назвал приблизительную дату выхода.

Вместо абстрактной осени 2019 теперь это октябрь 2019 года. Именно тогда состоится премьера 1 серии "Хранителей".

Хранители 2019 - трейлер первого сезона смотреть онлайн:

"Хранителей" ждут даже больше "Ведьмака". За сутки трейлер сериала по мотивам культовых комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса посмотрели более 2 млн людей.

Визуальная сторона сериала в трейлере очень напоминает картинку из одноименного фильма Зака Снайдера, разве что в трейлере нет кровищи. Сюжет же будет совсем иной. Фильм рассказывает о событиях 1985 года, сериал же обещает показать наши дни. Ну, почти.

События по-прежнему будут развиваться в альтернативном нашему мире, но шоураннер проекта Дэймон Линделоф отошел от канона, добавив в свою историю новых персонажей. Впрочем, осталось место там и для старых. Так, в самом конце трейлера нам покажут вернувшегося с Марса "Доктора Манхеттен".

В сериале снялись Реджина Кинг, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блэйк Нельсон, Джин Смарт, Луис Госсет-младший и другие.

Премьера сериала - октябрь 2019.