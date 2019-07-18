Эмми-2019: Все номинанты на премию

Эмми 2019 вручат 22 сентября

Названы все соискатели самой престижной премии в мире телевидения и сериалов - Эмми, также известной как Оскар для телевизионщиков.

Американская телеакадемия объявила номинантов премии Эмми-2019.

Лидером по количеству номинаций оказался телеканал HBO и его сериал «Игра престолов». Финальный сезон «Игры престолов» (который вышле откровенно слабым, а потому тут речь идет скорее о совокупном вкладе эпичного действа) претендует на рекордные 32 награды, причем некоторые сыгравшие в нем актеры будут соперничать друг с другом. Далее лидеры по номинациям: «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Чернобыль» (19), «Saturday Night Live» (18), «Барри» и «Фосси/Вердон» (по 17) и «Когда они нас увидят» (16).

Предыдущий рекорд по количеству номинаций принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка». В 1994 году сериал был номинирован в 27 категориях, но победил всего в одной - Деннис Франц получил премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Всего же в этом году у HBO 137 номинаций, следом за ним расположился прошлогодний лидер - Netflix со 117 номинациями. Потом долго никого нет, а потом - NBC, Amazon и другие.

Главные номинации

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу»

«Телохранитель»

«Игра престолов»

«Убивая Еву»

«Озарк»

«Поза»

«Наследники»

«Это мы»

Лучший комедийный сериал

«Вице-президент»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Барри»

«В лучшем мире»

"Дрянь / Флибэг"

«Жизни матрешки»

«Шиттс Крик»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Стерлинг К.Браун («Это мы»)

Кит Харингтон («Игра престолов»)

Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»)

Билли Портер («Поза»)

Майло Вентимилья («Это мы»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Эмилия Кларк («Игра престолов»)

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Робин Райт («Карточный домик»)

Мэнди Мур («Это мы»)

Лора Линни («Озарк»)

Лучший мини-сериал

«Чернобыль»

«Побег из тюрьмы Даннемора»

«Фосси/Вердон»

«Острые предметы»

«Когда они нас увидят»

Лучший телефильм

«Черное зеркало: Брандашмыг»

«Брексит»

«Дэдвуд»

«Король Лир»

«Мой ужин с Эрве»

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме

Махершала Али («Настоящий детектив»)

Бенисио Дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»)

Джаред Харрис («Чернобыль»)

Джаррел Джером («Когда они нас увидят»)

Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме

Эми Адамс («Острые предметы»)

Патриция Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Онжаню Эллис («Когда они нас увидят»)

Джоуи Кинг («Притворство»)

Ниси Нэш («Когда они нас увидят»)

71-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет в ночь с 22 на 23 сентября, в 03:00 по Киеву.