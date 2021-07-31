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Еліна Світоліна принесла Україні п'яту бронзу на Олімпіаді 2020

15:57
Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / НОК УКраїни

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки в півфіналі на Олімпіаді в Токіо у матчі за третє місце Світоліна зустрічалася з представницею Казахстану Єленою Рибакіною (№20 в рейтингу WTA).

Перший сет видався дуже складним для українки. Еліна взагалі не могла диктувати свої умови й капітально поступилася з рахунком 6:1. А ось у другій партії Світоліна додала обертів та змогла показати кращу гру. На тай-брейку наша співвітчизниця перемогла і "по-валідольному" повернулася в гру.

У вирішальній партії події розвивалися в шаленому темпі: перші три гейми забрала Рибакіна, але Світоліна продемонструвала бійцівський характер та відігралася. Сім матчболів знадобилося українці, щоб закрити матч.

Еліна Світоліна принесла Україні п'яту бронзу на Олімпіаді 2020 - фото 208700

Єлена Рибакіна (Казахстан) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:1, 6:7, 4:6.

Це п'ята медаль для України на Іграх в Токіо! І всі бронзові поки що. А медаль Світоліної стала першою в історії Незалежної України на олімпійських турнірах з тенісу.

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Олімпіада 2020 теннис Элина Свитолина Новини Спорт
УНІАН
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