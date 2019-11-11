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Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО

14:30
Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО

Первая леди Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского номера журнала "Vogue UA".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на издание.

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную", - заявил главред "Vogue UA" Филипп Власов.

А что из этого вышло – смотрите сами.

Вот Елена в гордом одиночестве.

Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 191036
Здесь с семьей.
Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 191025
А тут во всей своей непосредственности.
Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО - фото 191027
Напомним, Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО.
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Елена Зеленская СМИ мода Новости Украина
Vogue UA
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