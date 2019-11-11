Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО

Елена Зеленская украсила обложку Vogue – яркие ФОТО, ВИДЕО

Первая леди Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского номера журнала "Vogue UA".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на издание.

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную", - заявил главред "Vogue UA" Филипп Власов.

А что из этого вышло – смотрите сами.

Вот Елена в гордом одиночестве.

Здесь с семьей.