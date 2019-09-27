Елена Зеленская решила изобрести колесо

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Елена Зеленская инициировала старт уже существующей программы

Первая леди Украины, вдохновившись посещением Метрополитен-музея в Нью-Йорке, куда супруга президента отправилась с официальным визитом в рамках участия в Генассамблее ООН, предложила создать аудиогиды на украинском и внедрить их во все крупнейшие музеи мира.

Казалось бы, идея жены президента просто замечательная, если бы не одно но.

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Этот проект представители Офиса президента Украины преподнесли как нечто "новое в области диджитализации", а слова Елены Зеленской передали как надежду на то, что украинские аудиогиды будут "способствовать популяризации искусства среди граждан Украины и приведут к повышению их культурного уровня".

Только вот незадача, оказывается, подобный проект уже давно существует.

Об этом в пятницу, 27 сентября, заявила Мария Заец, менеджер по связям с общественностью Украинского института.

- Проект внедрения аудиоязычного гида в крупных музеях страны существует более года. Реализацией занимается наш институт. В 2018-м году мы смогли запустить первый украиноязычный аудиогид в Национальном музее Варшавы. На очереди - другие музеи.

Напомним, в данный момент Владимир Зеленский с женой и другими членами делегации Украины находятся в Штатах, где проходит очередное заседание Генассамблеи ООН.

 

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Елена Зеленская Владимир Зеленский музей США Нью-Йорк Новости
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