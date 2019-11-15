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Эксы 2 выпуск 9 - смотреть финал онлайн - 15.11.2019

17:18
Эксы 2 - кто победит в финале? - фото 1
Эксы 2 - кто победит в финале?

В пятницу, 15 ноября, в вечернем эфире Нового канала стартует 9 выпуск реалити-шоу «Эксы 2». Все подробности финального выпуска, а также – какая пара победит на проекте – читайте на Без Табу.

На финальной неделе реалити Нового канала «Эксы» участники провели день с родными своих партнеров. Именно они не одобряли отношения пар и всячески пытались их разлучить. Девушки и парни позвонили близким своих любимых и договорились о встрече. Оказалось, что некоторые из «эксов» практически не знакомы с родителями своих вторых половинок.

Эксы 2 - смотреть онлайн 8 выпуск

"Я с Васиными родителями не знакома. Единственное, что знаю о его маме, это то, что она Анна. Вася говорил, что у него консервативные родители. Вдруг она из-за этого будет зло на меня смотреть. А ну расскажи, как готовится борщ! Все эти факторы меня очень пугали", - нервно сообщила Света.

Лея от страха вообще забыла имя мамы Виталика. А мама Кати сначала не хотела поднимать трубку, а потом быстро сбросила звонок.

Эксы 2 выпуск 9 - смотреть финал онлайн - 15.11.2019 - фото 191348

Катя и Влад встретились с мамами друг друга. Светлана наконец познакомилась с родителями Васи. А тот встретился с подругой девушки Лерой. К Лее пришла не только мама Виталика, но и его младшая сестра, а парень Леи встретился с мамой девушки. Общение между «Эксами» и близкими их партнеров выдалось очень напряженным и волнующим.

«Она улыбается, я понимаю, что облажался. «Что ты несешь, болван!» – думаю. Теща приехала, пообщайся с ней нормально. В душе у меня пульс двести, руки трясутся. Пытался как-то расслабиться, убедить себя, что не волнуюсь», – нервничал Влад.

Эксы 2 выпуск 9 - смотреть финал онлайн - 15.11.2019 - фото 191346

Мама Виталика призналась, что видит своего сына в паре с Леей. «Они теперь уже слышат друг друга и пытаются понять. А это дорогого стоит. Это самая большая победа», – подытожила мама Леи.

Позже пары и их близкие собрались вместе за одним столом. К ним присоединился и ведущий проекта Александр Педан, чтобы узнать о впечатлениях от встреч.

Эксы 2 выпуск 9 - смотреть финал онлайн - 15.11.2019 - фото 191345

Финал близок - сегодня все узнаем

Эксы 2 выпуск 9 - смотреть финал онлайн - 15.11.2019 - фото 191349

Хочешь узнать, какая пара станет победителями второго сезона реалити «Эксы»? Тогда смотри финальный выпуск проекта в 21:40 на Новом канале и чуть позже - онлайн на Без Табу.

Эксы 2 выпуск 9 - смотреть онлайн анонс - 15.11.2019:

 

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Эксы 2 Александр Педан Новости Украина
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