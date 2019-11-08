Эксы 2 выпуск 8 - смотреть онлайн - 7.11.2019
В 8 выпуске шоу «Эксы» пары отвечали на анонимные вопросы. Что из этого вышло – читайте на Без Табу и смотрите онлайн на Новом канале. Начало – 21:40 в пятницу, 8 ноября.
Участника второго сезона реалити-шоу «Эксы» Влада и раньше подозревали в симпатии к девушке другого героя – блондинке Лее. Особенно заметно это стало на неделе обмена партнерами, когда они образовали новую пару. Спросить же у парня «напрямую» Влада решились только анонимно. Во время второго испытания восьмой недели участники тайком писали вопросы друг другу, и в одном из тех, что были адресованы Владу, речь шла о чувствах к Лее.
«Я считаю Лею сексуальной, – честно признался парень. – У нее порнушная внешность».
Вторая половинка Влада, Катя, которая сидела рядом, не ожидала услышать такое. Раньше она уже говорила, что все его бывшие по типажу очень похожи на Лею.
«Ты знаешь, я переживаю из-за того, что тебе не нравится моя внешность, – обратилась к Владу Катя. – И тут ты говоришь другой девушке, что она сексуальная».
Позже участница призналась, что комплексы по поводу фигуры сопровождают ее еще со школы.
«Весь класс обзывал меня жирной свиньей, – со слезами на глазах рассказала девушка. – Вспоминаю это и закрываюсь. Лично мне не нравится никто, кроме Влада. И хочу, чтобы я тоже была для него самой красивой».
Эксы 2 выпуск 8 - смотреть онлайн анонс - 7.11.2019:
Не повлияют ли симпатии Влада на судьбу их с Катей пары на проекте? Смотрите в реалити «Эксы» уже сегодня, 8 ноября, в 21:40 на Новом канале.