Эксы: Сезон 2 - смотреть онлайн выпуск 5 от 18.10.2019

Эксы 2 - выпуск 5 - кто покинул шоу? / Новий канал

В пятницу, 18 октября, в эфире Нового канала прошел эфир 5 выпуска 2 сезона шоу "Эксы". Кто покинул проект и что происходило на пятой неделе испытаний - читайте на Без Табу.

На пятой неделе реалити Эксы» участники после церемонии выгона в дом не вернулись. Александр Педан устал от пустых слов пар об их изменениях и решил поместить их в экстремальные условия. По мнению ведущего проекта, «это единственный путь проверить реальное отношение друг к другу».

Неделя жизни в диких условиях в шалашах нелегко далась всем парам. Больше всех слез за эти семь дней из-за своего партнера Ромы выплакала Маша. Но покинули проект другие участники. Еще до конца недели из-за личных проблем из проекта ушла пара Маша и Сергей. Парню нужно было продать мотоцикл, чтобы иметь деньги на следующие несколько месяцев. И когда встал выбор: проект или прибыль, он выбрал последнее. Маше не оставалось ничего другого, как согласиться и сказать напоследок: «Спасибо за шанс».

Сергей сделал ход конем. Железным / Эксы 2 - выпуск 5

И хотя «Эксы» уже покинула одна пара, в финале недели ушла еще одна. На вылет из проекта ведущие Александр Педан и Наталья Ежова поставили Сашу со Светланой и Таису с Антоном. По общему результату голосования проект покинули именно Таиса и Антон.

Проблемы Таисы и Антона начались после рождения ребенка. Антон не обеспечивал семью материально и не помогал Таисе с бытовыми делами. На реалити девушка пришла, чтобы их ребенок вырос в полной семье. К Антону она готова была вернуться, только если он наконец «станет настоящим мужчиной». Парень же хотел вернуть те отношения, которые были у пары до рождения ребенка. Быт ему надоел.

Загадка - угадайте инфантила... / Эксы 2 - выпуск 5

"Вообще проект во многом помог. Я благодарна за такую стрессовую ситуацию, когда смогла сказать Антону то, чего никогда не говорила. Участникам я желаю просто удачи. Пусть перегрызут друг друга", – подытожила свой путь на проекте Тая.

Эксы 2 сезон - выпуск 5 - смотреть онлайн целиком - 18.10.2019:

Смотрите реалити «Эксы» 2 сезон по пятницам в 21:40 на Новом канале или же на Без Табу онлайн.