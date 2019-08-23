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Экс-нардепа Онищенко бросила любовница

09:00
Онищенко и Ризатдинова уже не вместе - фото 1
Онищенко и Ризатдинова уже не вместе

Звездная пара спортсменов - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова и посредственный конник Александр Онищенко больше не вместе. Не спас их отношения и совместный сын, который родился в 2017-м году.

Бывшая подруга бывшего нардепа предпочла жизнь в Киеве скитаниям по странам в надежде получить политическое убежище.

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Об этом сама Ризатдинова заявила в интервью изданию Jetsetter:

- Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне очень хочется быть побольше в Киеве и реализовать себя в других направлениях.

К слову, еще недавно в одном из постов в соцсетях Онищенко просил журналистов не называть любовницу его женой. Впрочем, рассталась пара, видимо, не из-за этого.

Как известно, Онищенко обвиняют в создании масштабной коррупционной схемы по уклонению от уплаты налогов и перепродаже топлива компании "Укргазвыдобування".

По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Сбежав из страны, нардеп начал сыпать обвинениями в коррупции в адрес Петра Порошенко. И хотя ни одного доказательства он не привел, звучащие со всех сторон рассказы о "барыге" и "мародере" привели к полному провалу экс-президента на выборах. А Коломойский, Портнов и прочие деятели, потопив оппонента, вернулись в Украину, где сразу же начали отыгрываться перед уже бывшими властями. Онищенко же вернуться так легко не получилось - все же он является фигурантом очень громкого дела. Поэтому злоумышленник избрал для себя другой путь - снова стать нардепом и обрести неприкосновенность. Но этому было не суждено случиться, поскольку его сняли с выборов.

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