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Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в такси (ФОТО)

17:40
Казак Гаврылюк пилотирует машину такси - фото 1
Казак Гаврылюк пилотирует машину такси

Михаил Гаврилюк, попавший в Верховную Раду восьмого созыва на волне хайпа политсил после Майдана, в данный момент занимается развозкой пассажиров.

Поначалу об этом написала на своей странице в Facebook киевлянка Алла Желизняк, на вызов к которой и приехал экс-нардеп.

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"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - отметила девушка в посте, приложив к записи скриншот из сервиса Bolt.

Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в такси (ФОТО) - фото 196496

Кроме того, в комментариях к публикации жительница столицы подчеркнула, что водитель разговаривал на украинском языке, а ехал очень "вежливо".

Пост Желизняк тут же породил многочисленные споры пользователей по поводу того, настоящий ли Гаврилюк катается в такси, однако остановил их сам экс-представитель "Народного фронта".

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - заявил бывший парламентарий в комментарии журналистам.

 

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