В Киеве появилось полулегальное такси с дискриминацией пассажиров по полу

В Пинк такси не обслуживают мужчин. Даже с детьми и женами

Фраза "мужчинам вход воспрещен" может стать слоганом зашедшей с начала года на украинский рынок британской компании Pink Taxi. При этом нет никакой разницы, собирается ли прокатиться на машине службы молодой человек сам, или с женой и ребенком. Женщину с малышом сажай в авто, а сам - топай пешком.

Примерно так отвечают на вопрос об обслуживании мужчин операторы недавно зарегистрированной в Украине компании, которая изначально позиционирует себя как такси для женщин и детей.

Конечно, если представительницы человечества, которые идентифицируют себя женщинами, некомфортно себя ощущают, садясь в машину к незнакомому мужчине-таксисту, наличие фирмы с доп услугой в виде водителя-женщины можно только приветствовтать. Но стремление отстаивать свои права зашло слишком далеко и превратилось в банальную дискриминацию, которая, ко всем прочим радостям, отражается на безопасности детей.

Так уж сложилось, что, к примеру, в Киеве нет служб такси, автопарк которых был бы в нормальном количественном соотношении оснащен автокреслами. А у "Пинк" спецсредства для детей есть в каждой машине. Но эту использовать эту функцию отцу с ребенком никак нельзя, поскольку мужчинам садиться в розвые авто запрещено.

- Работаем только для женщин и детей, - заявляют операторы компании сразу же после того, как ответят на звонок клиента.

А на все уточняющие вопросы поясняют: жены могут поехать отдельно от мужчины, папе с ребенком вход воспрещен, а мальчики переходят в категорию тех, кого не пустят в салон с 15-16 лет. В общем, если ты не рожал, но хочешь проехать с малышом и автокреслом и не имеешь возможности отвезти ребенка на своей машине, в "Пинк" обращаться бесполезно, а и в большинство других служб такси тоже.

При этом официально в компании говорят, что предоставляют дополнительную услугу в виде поездки водительницы с малышом без взрослого. Но на вопросы о гарантиях, проверке хотя бы паспортных данных женщины, которой придется доверить свое чадо, отслеживании авто по GPS и так далее, "отмораживаются".

Более того, несмотря на бравые заверения о том, что все машины и пассажиры застрахованы, даже беглая проверка по официальным реестрам показывает, что на данный момент авто не имеют никаких договоров со страховщиками.

А лицензия на оказание услуг перевозки людей имеется только у трех машин из всего автопарка.

Само собой, подобные условия, при которых компания отказывает в предоставлении услуг мужчинам, исключительно исходя из гендерного признака, нарушают законы Украины. Хотя идея создания такси с уклоном на обслуживание девушек и на самом деле является неплохой, реализовали ее исключительно в духе дискриминации.