Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО

Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО

Экс-комбат батальона "Айдар" Сергей Мельничук вышел на свободу.

Об это он сообщил в Facebook.

По словам ветерана АТО, он был задержан в Греции по сфабрикованному делу об убийстве двух и более человек на территории Ростовской области.

К счастью, МИД Украины смог добиться освобождения экс-комбата "Айдара".

"Наконец-то свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области", - заявил Сергей Мельничук.

Напомним, 1 марта 2020 г. нардеп VIII созыва Сергей Мельничук был задержан на границе Греции. По уверению самого экс-комбата, греческие правоохранители действовали по разнарядке Москвы.

На следующий день на происшествие отреагировали МИД и МВД Украины. Подробнее об этом читайте здесь.