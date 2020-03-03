Коронавирус из Китая Сирия Владимир Зеленский война на Донбассе

Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО

16:20
Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО - фото 1
Экс-комбат "Айдара" вышел на свободу – ВИДЕО

Экс-комбат батальона "Айдар" Сергей Мельничук вышел на свободу.

Мельничук: Глава СБУ угрожал мне сексуальным насилием

Об это он сообщил в Facebook.

По словам ветерана АТО, он был задержан в Греции по сфабрикованному делу об убийстве двух и более человек на территории Ростовской области.

К счастью, МИД Украины смог добиться освобождения экс-комбата "Айдара".

"Наконец-то свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области", - заявил Сергей Мельничук.

Напомним, 1 марта 2020 г. нардеп VIII созыва Сергей Мельничук был задержан на границе Греции. По уверению самого экс-комбата, греческие правоохранители действовали по разнарядке Москвы.

На следующий день на происшествие отреагировали МИД и МВД Украины. Подробнее об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Айдар Сергей Мельничук Греция Россия Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление - фото 1
Уволить Рябошапку: В Раду внесли постановление
18:20
Первый зараженный коронавирусом пациент находится в Черновцах - фото 1
В Украине официально зафиксировали первый случай заражения коронавирусом (ВИДЕО)
12:00
Русские продолжают усиливать свои мощности на границе с Украиной - фото 1
Русские стянули к границам с Украиной 90 тысяч военных и 1100 танков
11:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00