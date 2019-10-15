Роналду в шоке: Украина выходит на Евро 2020 с первого места

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу преподнесла шикарный подарок всем болельщикам.

Подопечные Андрея Шевченко на забитом до отказа НСК Олимпийский добыли важнейшую победу в матче с действующими чемпионами Европы со счетом 2:1.

Голы в матче в составе украинцев забивали Яремчук и Ярмоленко (6 и 27 минуты соответственно). У португальцев отметился забитым с пенальти мячом на 72 минуте Криштиану Роналду.

Гол Романа Яремчука:

Гол Андрея Ярмрленко:

Победа досрочно вывела украинцев в финальную часть Евро 2020 с первого места и сделала товарищеским заключительный матч отбора - игру с сербами.