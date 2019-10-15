Роналду в шоке: Украина выходит на Евро 2020 с первого места
В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу преподнесла шикарный подарок всем болельщикам.
Подопечные Андрея Шевченко на забитом до отказа НСК Олимпийский добыли важнейшую победу в матче с действующими чемпионами Европы со счетом 2:1.
Голы в матче в составе украинцев забивали Яремчук и Ярмоленко (6 и 27 минуты соответственно). У португальцев отметился забитым с пенальти мячом на 72 минуте Криштиану Роналду.
Гол Романа Яремчука:
Гол Андрея Ярмрленко:
Победа досрочно вывела украинцев в финальную часть Евро 2020 с первого места и сделала товарищеским заключительный матч отбора - игру с сербами.
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