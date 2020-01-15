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СБУ проводит обыски у главы налоговой Верланова

17:40
Сергей Верланов может оказаться создателем масштабнейшей схемы по уклонению от налогов - фото 1
Сергей Верланов может оказаться создателем масштабнейшей схемы по уклонению от налогов

Правоохранители подозревают, что глава налоговой службы Сергей Верланов, который получил должность благодаря своей победе в конкурсе в рамках реформы ГФС, может быть причастен к масштабной схеме по выведению почти полумиллиарда гривен в месяц "в тень".

В среду, 15 января, сотрудники спецслужбы пришли в кабинет руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

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Визит правоохранителей совсем не случайно совпал с раскрытием ими серьезной схемы, которую фискалы проворачивали вместе с айтишниками. Как утверждают источники Без Табу в СБУ, глава ведомства напрямую связан с правонарушениями.

По данным следствия, подчиненные Верланова занимались тем, что помогали целому перечню "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки риска и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Вместе с владельцами предприятия, которое занималось разработкой ПО для налоговой службы, чиновники сумели создать дыры для уклонения от уплаты налогов.

Приносило это махинаторам баснословные доходы. Как утверждают эксперты, в месяц злоумышленники выводили в "черную" более 500 миллионов гривен.

Какую роль в этих правонарушениях отыгрывал Верланов, еще незивестно. Официально в СБУ информацию о том, в чем его подозревают, не комментировали, однако говорят о том, что он, предположительно, является создателем схемы.

Кроме Верланова обыски также проходят в управления ГНС в ряде регионов Украины.

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уголовное дело СБУ уклонение от налогов Обыск налоги Новости Сергей Верланов
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