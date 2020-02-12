Экономия и сокращения: Кабмин ликвидировал сервисные центры МВД в регионах

Сервисные центры МВД в регионах расформируют, а людей уволят

В среду, 12 февраля, в правительстве приняли проект постановления под названием "Некоторые вопросы территориальных органов МВД". Документ предусматривает сокращение количества "ненужных" территориальных органов министерства внутренних дел.

Сегодня в пресс-центре МВД заявили о том, что новая "реформа" приведет к сокращению около 3-8% от общего количества работников ведомства.

"В областях, Киеве и Автономной Республике Крым будут созданы территориальные подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц. Реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы, упростить процедуру обеспечения подразделений, непосредственно оказывающих услуги, специальной и бланочной продукцией, - заявил "временный министр" Арсен Аваков.

Сервисные центры нового образца, как утверждают в Кабмине, улучшит подбор персонала, а также "создаст более благоприятные условия для своевременного, качественного и эффективного предоставления услуг и решения государственных задач в сферах регистрации транспортных средств, допуска граждан к управлению транспортными средствами и так далее".

Параллельно с этим в правительстве Гончарука решили выделить ведомству Авакова дополнительно без малого 35 миллионов из бюджета МИДа. Эти деньги в МВД собираются потратить на командировки полицейских для дипломатических правительств за границы.

Как известно, за последние шесть лет Арсен Аваков стал одним из наиболее влиятельных лиц в государстве. Глава МВД сколотил свою неофициальную "армию", получил огромные преференции от команды Зе, а также добился своей фактической неприкасаемости, поскольку уволить его за провалы работы ментов нужно было уже давно.