Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Андрей Ермак война на Донбассе

Экономия и сокращения: Кабмин ликвидировал сервисные центры МВД в регионах

Вчера, 19:00
Сервисные центры МВД в регионах расформируют, а людей уволят - фото 1
Сервисные центры МВД в регионах расформируют, а людей уволят

В среду, 12 февраля, в правительстве приняли проект постановления под названием "Некоторые вопросы территориальных органов МВД". Документ предусматривает сокращение количества "ненужных" территориальных органов министерства внутренних дел.

Сегодня в пресс-центре МВД заявили о том, что новая "реформа" приведет к сокращению около 3-8% от общего количества работников ведомства.

Аваков за год раздал 438 боевых стволов неизвестным

"В областях, Киеве и Автономной Республике Крым будут созданы территориальные подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц. Реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы, упростить процедуру обеспечения подразделений, непосредственно оказывающих услуги, специальной и бланочной продукцией, - заявил "временный министр" Арсен Аваков.

Сервисные центры нового образца, как утверждают в Кабмине, улучшит подбор персонала, а также "создаст более благоприятные условия для своевременного, качественного и эффективного предоставления услуг и решения государственных задач в сферах регистрации транспортных средств, допуска граждан к управлению транспортными средствами и так далее".

Параллельно с этим в правительстве Гончарука решили выделить ведомству Авакова дополнительно без малого 35 миллионов из бюджета МИДа. Эти деньги в МВД собираются потратить на командировки полицейских для дипломатических правительств за границы.

Как известно, за последние шесть лет Арсен Аваков стал одним из наиболее влиятельных лиц в государстве. Глава МВД сколотил свою неофициальную "армию", получил огромные преференции от команды Зе, а также добился своей фактической неприкасаемости, поскольку уволить его за провалы работы ментов нужно было уже давно.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Арсен Аваков МВД Кабмин Алексей Гончарук правительство Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Гнутово могут объявить демилитаризированной зоной - фото 1
У Кучмы назвали новый населенный пункт, откуда отступят ВСУ
Вчера, 21:00
В ГБР завелись "пираты" - фото 1
В ГБР поглумились над законами и американским гигантом Apple (ФОТО)
Вчера, 20:20
Поиск главы правления УЗ оценили в 837,5 тысяч гривен - фото 1
На поиски нового главы "Укрзализныци" потратят 800 с лишним тысяч
Вчера, 17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35