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Аваков за год раздал 438 боевых стволов неизвестным

04 февраля, 12:40
В МВД наградили огнестрелом 438 человек за прошлый год - фото 1
В МВД наградили огнестрелом 438 человек за прошлый год

Пока рядовые украинцы остаются лишенными права на оборону с применением оружия, в МВД преспокойно продолжают многолетнюю практику по раздаче наградных стволов кому угодно.

В ответе на запрос издания "Украинская правда" в МВД предоставили статистику награждений огнестрелами за прошлый год.

Верховный суд разрешил Авакову и министру обороны тайно раздавать оружие кому угодно

Согласно документу, ведомство раздавало больше одной единицы оружия в день:

"На протяжении 2019 ведомственным поощрительным отличием МВД "Огнестрельное оружие" награжден 438 человек", - отметили подчиненные Авакова.

При этом в опальном министерстве не ответили ни на какие наводящие вопросы журналистов - не указали людей, которые получили запрещенное для простых смертных оружие, а также не отметили, за что именно и кому раздавали огнестрел. "Отморозились" от журналистов с традиционной формулировкой о том, что называть награжденных будет "распространеним конфиденциальных данных, которое без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

Напомним, практика награждений огнестрелом в стране весьма распространена. При этом зачастую оружие достается людям, которые даже не прошли тестов или курсов владения пистолетами. К примеру, Арсен Аваков дарил огнестрел пытавшемуся остановить убийцу копов водителю маршрутки буквально на следующий день после инцидента. Само собой, мужчина не сдавал тестов на наркотики, а также не проходил перед этим никаких проверок.

Как известно, власть имущие в Украине регулярно саботируют принятие закона об открытии рынка короткоствольного оружия для народа. При этом в силовых ведомствах постоянно раздают огромное количество пистолетов приближенным к их руководству. В то же время никакой сложности для покупки нелегальных стволов злоумышленники не испытывают, а ежедневно на улицах страны случаются перестрелки, в которых обычные люди защитить себя просто не в состоянии.

 

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огнестрельное оружие оружие МВД Награды Арсен Аваков Новости
Украинская правда
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