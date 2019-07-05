Человек-паук: Вдали от дома – Супергеройский «Евротур» на минималках

Человек-паук - и в Европе человек-паук

... и с жирной долей романтики, комедии, подростковых траблов с комплексами до кучи. Но все также со спасением мира от мегазлодеев. «Человек-паук» вновь покоряет сердечки фанатов и дает передышку после «таносоцида».

Скромное окончание третьей фазы

После яростной порки любителей масштабных блокбастеров студии Marvel или же простых марвело-задротов необходима однозначно передышка. И в этом есть стратегия студии. После «Эры Альтрона» на ринг выпустили вообще минималистичный по всем смыслам фильм «Человек-муравей». После «Мстители: Война бесконечности», разбивший на парочку милисекунд нежные чувства фанатов массовым вымиранием, на экраны выпустили еще меньший по своим масштабам сиквел о Муравье. А после «Мстители: Финал», чтобы совсем не добивать все разбитые сердца и железобетонные нервы, дают передышку в виде второй части о Питере Паркере – «Человек-паук: Вдали от дома».

Одновременно сиквел о подростке с большой ответственностью выступает закрытием третьей фазы киновселенной Marvel, что весьма важно, но плевать. Главное помнить, что впереди нас ожидает нечто абсолютно новое в плане историй, героев и антигероев. Но вот что – Паучок раскрыл лишь на полпальчика.

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Человек-паук: Вдали от дома – о чем фильм

Питер Паркер (Том Холланд), как и все его подростковое окружение, после событий «Финала» привыкает к новой жизни. Спустя пять лет все пропавшие в результате «таносоцида» вернулись, одни подросли, другие остались молокососами. И весь мир питает глубочайшую благодарность к главному герою, спасшего Землю от глобального уничтожения, - Железному человеку. Именно на плакаты и граффити с его изображением Паркер то и дело напарывается, впадая в тоску по своему наставнику. Да и пресса с американцами подкидывает дровишек в костер вопросом «Человек-паук – новый Железный человек?».

А ведь Питер Паркер - все такой же подросток. Если прежде он мечтал стать Мстителем, то теперь категорически хочет стать простым парнем из Нью-Йорка. Тем более, когда на носу большой трип по Европе с главным любовным интересом мальца – Эм-Джей (Зендая, звезда самого крутого сериала лета – «Эйфории»). Короче, спасения Земли это хорошо, но побыть простым, застенчивым школьником – по расписанию.

Есть такая профессия...

Начавшееся с мелких неудач путешествие обретает с каждым новым городом все больший размах проблем. На Землю напали загадочные воплощения стихий – элементали. И слегонца постаревшему Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) глубоко по дебельцам, на какой Эйфелевой башне Паркер собирается признаться в любви своей однокласснице. А новообразовавшемуся супергерою Квентину Бек у/ Мистерио (Джейк Джилленхол) нужен напарник. Так что, начавшийся за «Евротур» сиквел «Паука» закончился по старинке – с размахом супергероики.

Дело молодых

«Вдали от дома» приносит мало чего нового в мир Питера Паркера. Если посмотреть на его персонажа, беда остается все та же: с большой силой приходит большая ответственность. Постскриптум: Не просри все, твой дядя Бен. Но Паркер все равно страчивает. Он делал это в первой части, будучи подростком, страдающим максимализмом и мечтающим о могучей команде Мстителей. Лажает и сейчас, а потому вынужден учиться на своих ошибках как подросток, потерявший буквально отца в лице Тони Старка и оказавшийся единственным супергероем в зоне досягаемости телефонной связи. На него падает не то чтобы ответственность, а вся РАБота по спасению людишек и городишек. И все это на глубокой драме, которую Том Холланд передал великолепно.

Союз меча и орала

Тут же появляется старая черта из первого фильма, но с несколькими апгрейдами. Перед нами опять фильм подросткового характера. Школа, задиристые одноклассники, странные преподы, такие же подростковые проблемы. А теперь еще и романтическая линия, которая практически выходит на первые план, если не брать в учет суперегеройские приземления Человека-паука. А смешнее влюбленного подростка может быть только его соратник, ставший мужчиной вперед него. Да-да, мы про того самого пухляша Неда.

Так что, Питер Паркер как абсолютно нормальное дите своего возраста хочет обнимашек и целовашек. Но до харизмы Старка ему далеко, а значит, приходится справляться своими скромняшными силами. И это выглядит ну очень забавно. И красиво на фоне постоянно меняющихся европейских городов, что тоже стало новой и свежей фишкой в киновселенной Marvel. Похоже, что это новый тренд, вспоминая последних «Людей в черном».

Минералка от Marvel

Супергеройских фильм теперь тягается с жанром романтической комедии в стиле «Евротура», но с рейтингом для мелких. И это выглядит максимально выигрышно на фоне всех остальных фильмов студии. Ведь смотреть на серьезные лица мужчин и женщин в трико и латексе с их потугами спасти тот или иной космический шарик – это может начать напрягать в определенный момент, хотя остается все также увлекательно. Именно «Человек-паук» и «Человек-муравей» выполняют функцию живительной минералочки после затяжного бухача в виде «Мстителей».

Зендая нарасхват

Нарекать на основной сюжет «Вдали от дома» с учетом самого характера фильма уж как-то тяжко, но надо. Все очень предсказуемо, не ждите чего-то феноменального. Намек на главный твист выдают на половине фильма. Напряжения в сиквеле нет. А антагонист – яркий показатель того, как со зрителей выкачать бабосики. Ведь, оказывается, иногда злодеи – это не нечто сверхъявственное. Это ранее серые мышки, ставшие шикарным лебедем, но с замашками, и нужные только для красивенной картинки и ярких спецэффектов. И эти антагонисты иногда не вызывают ничего.

Сорри, если для вас это спойлер, но Мистерио оказался пузырем дутым. Гением с хорошей фантазией на иллюзии, но этого недостаточно, чтобы воскликнуть «вах-вах-вах». Хотя помидор нам в глаз! Это действительно эффектный персонаж с подкосом на Доктора Стрэнджа. И нарекать на плохой экшон - преступление против супергероики.

Мистерио идет по наклонной

«Вдали от дома» играет еще и на ностальгии фанатов. Беспощадно и жестоко. После смерти Тони Старка мы взгрустнули, хотя и были готовы к такому исходу. Баннеры и граффити по ходу фильма – это хорошо. Но когда на экране разворачивается сцена с Паркером, идентичная сцене со Старком из его первого фильма – удар под дых и визги восторга. Фанат готов - выносите из кинозала под гитарку группы AC/DC. Лучшего конца Третьей фазы киновселенной невозможно было бы придумать.

Мост Риальто становится частью Вселенной Marvel

Что на выходе

По итогу «Вдали от дома» все также хорош как летний супергеройский блокбастер с жирной долей романтической комедии. Иногда даже может показаться, что все эти приключения Паучка просто лишние и можно было бы крутиться только на теме подростков. Но в этом же особенность сольника о Паркере – он совмещает в себе несовместимое. И остается уникально милашным на фоне суровых бородатых героев.

Главная сцена

P.S. И если вы думали, мол, на это все кончается, то нет. Как оказалось самый жирный поворот событий оставили на первую сцену после титров. Именно она заставит вас ожидать третью часть с нетерпением. И это будет действительно взрывоопасно мощно. А вторая сцена после титров, возможно, приоткрывает нам немножко дальнейшую судьбу следующей фазы киновселенной. Короче, терпения! Как говаривал Кэп.

Настя Белова, специально для Без Табу