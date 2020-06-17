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Его отдали по обмену: в Украине второй раз задержали убийцу полковника СБУ Хараберюша

17:00
Убийца Хараберюша попался во второй раз - фото 1
Убийца Хараберюша попался во второй раз

На днях бойцы ВСУ упаковали террориста Сергея Пастухова, который в 2017-м году по заказу российских спецслужб взорвал машину контрразведчика СБУ Александра Хараберюша.

Как оказалось, осужденный за убийство нелюдь после своего освобождения из тюрьмы отправился воевать и, возможно, снова лишал жизни защитников Украины.

СБУ установила данные боевика "ДНР", который причастен к убийству Хараберюша

Представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский написал о задержании боевика на своей странице в Facebook.

Как оказалось, осужденный за убийство Хараберюша пошел в пруд неподалеку от Марьинки и заплыл на подконтрольную украинским военным территорию. Там его и повязали.

Что инкриминируют террористу на этот раз, неизвестно. Вполне может быть, что боевика просто снова обменяют, чтобы он опять взял в руки оружие.

Напомним, в марте 2017 года в Мариуполе взорвали автомобиль замначальника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

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