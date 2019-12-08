Джошуа в унылом бою одолел Руиса и вернул себе все пояса (ВИДЕО)

Джошуа перебоксировал Руиса

Бой-реванш между британским денди Энтони Джошуа и Энди Руисом прошел в ночь на воскресенье, 8 декабря, в Эр-Рияде. За возможность провести поединок и вернуть пояса своему подопечному промоутер Эдди Хирн согласился отвалить американцу мексиканского происходждения без малого 13 миллионов.

Всего же бой между Руисом и Джошуа проходил за рекордный гонорар - 100 миллионов у.е.: продать битву некогда считавшегося непобедимым британца с недооцененным всем миром "Разрушителя" функционеры смогли легко, ведь интрига была нешуточной.

Впрочем, после сенсационной победы в совершенно проходном и случайном бою в июне, Энди Руис несколько зазвездился. Вместо того, чтобы приложить все усилия к своему похудению, ведь против Джошуа крайне важны скорость и маневренность, американец решил наоборот отъедаться, чем и шокировал публику. В день взвешивания весы под чемпионом по версиям WBO, WBA и IBF показали плюс семь кило. Представитель же организации Matchroom boxing наоборот подсушился, сбросив пять килограммов чистых мышц.

Даже перед началом поединка все понимали, что Джошуа будет сбегать от соперника 12 раундов. Знал о такой тактике и Руис, но никакого серьезного противодействия сопернику не оказал. Попытки сблизиться с оппонентом завершались мощными ударами в голову лишь изредка, а большинство выпадов британец избегал за счет бегства.

Постоянные клинчи и несколько рубок к концу боя - вот вся суть встречи между звездами супертяжелого дивизиона.

После двенадцатого раунда судьи единогласно отдали победу Джошуа, что было вполне логичным и предсказуемым. Однако весь мир уже знает, что челюсть британца серьезных ударов не выдерживает. Руис же навсегда вошел в историю бокса как человек, уронивший легенду.

Смотрите полное видео боя Джошуа-Руис - 2 онлайн:

К слову, не исключено что вскоре против Энтони Джошуа выйдет на ринг Александр Усик, поскольку он является претендентом на пояс WBO. Впрочем, скорее всего Эдди Хирн не согласится проводить бой между своими же подопечными именно сейчас, так что британца заставят отказаться от титула.