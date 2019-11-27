Промоутер обозначил дату боя Усика с Чисорой

Усик может биться с Чисорой в первом квартале 2020-го

Британский супертяж Дерек Чисора, а также его команда, готовы к выходу на ринг против недавно дебютировавшего в дивизионе украинца Александра Усика. В ближайшее время боксеры уже могут приступить к тренировкам.

Промоутер будущего соперника Усика Дэвид Хэй объявил о том, что встречу боксеров запланировали на январь-март 2020-го года.

Скорее всего, договоренность между представителями обоих спортсменов не сорвется, поскольку в поединке заинтересованы все.

- Промоутеру Усика - Эдду Хирну - нравится идея поединка, мне тоже. Чисору вполне устраивает такое развитие событий, и Усика тоже. У нас нет каких промоутерских конфликтов, телевизионных проблем, и оба бойца готовы встретиться на ринге. Провести бой в первой четверти следующего года будет идеальным вариантом для всех. Мы вскоре обсудим такой вариант с Эдди, и проговорим все детали, - отметил Хэй.

Кроме того, по словам прославленного чемпиона, который отошел от выступлений и стал функционером, Дерек Чисора способен побить Усика, хотя и проигрывает ему в технике. Как утверждает Хэй, на стороне британца находятся габариты, мощ и удар. За счет этого он и собирается нанести украинцу первое поражение в его профессиональной карьере.

Напомним, в начале ноября Александр Усик объявил о своем согласии выйти на ринг против Чисоры, но уже через неделю вызов тому же спортсмену бросил новозеландец Джозеф Паркер. Впрочем, от последнего предложения команда британца решила отказаться.

Как известно, после своего успешного выступления в первом бою в супертяжах против Чаза Уиззерспуна, Усика определили на пятое место среди ведущих боксеров по версии WBC.