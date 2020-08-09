Дыши во мгле: Мутный туман и Ольга Куриленко

...похож на обман / кадр из к/ф "Дыши во мгле"

Существование определенных киношных ярлыков к различным странам дело не очень хорошее. Но при просмотре французской картины «Дыши во мгле» можно делать вывод, что иногда лучше воздержаться от попыток втиснуться не в свою жанровую нишу.

Зомби, мир в огне, страшные природные катаклизмы в не всегда качественном графонии, нападение агрессивной инопланетной расы или техногенные катастрофы. Фильмов и сериалов с такими элементами в жанре сурвайвал предостаточно - греби лопатой и пытайся найти годное. Для кого-то важна только картинка да качество грима, а вот для некоторых еще интересно следить за персонажами, которые стремятся выжить в экстремальных ситуациях. И чем ситуация сложнее и безвыходней, тем интересней наблюдать. Именно этим объясняется бешенная популярность фильмов про зомби, именно по этой причине мы терпели восьмой сезон Ходячих мертвецов.

19 апреля на большие экраны выходит именной такой фильм – «Дыши во мгле», в украинском дубляже – «За подих від тебе». Во всяком случае, так утверждают прокатчики, однако у кинокритика Без Табу Насти Беловой есть свое мнение по поводу.

Дыши во мгле – смотрите трейлер фильма

Первая ассоциация еще до просмотра - экранизация книги Стивена Кинга «Мгла», где небольшой городок оказывается в плену густого тумана. Да не простого, а с набором различных кровожадных монстров. Та «Мгла» получилась динамичной, а ее концовка заставила многих уронить челюсть под стол. Особенно тех, кто читал творение Короля ужасов. Но общее с «Мглой» у «Дыши во мгле» - только явление тумана.

В один прекрасный день туман неизвестного происхождения прорывается из-под земли и начинает окутывать Париж. Дышать ним нельзя, люди погибают в муках и с пеной у рта. Город практически застыл, улицы усыпаны телами, нет ни электричества, ни какой-либо информации о том, откуда взялось это явление (почти как у Шьямаллана). Те, кто выжил, ютятся на самых верхних этажах зданий и ждут спасения. Среди них оказалась и семья в составе отца Матье (Ромен Дюрис), матери Анны (Ольга Куриленко) и их дочери Сары, которая живет в стерильной капсуле из-за загадочной болезни будущего. И тут уж закрутилась канитель, ведь главным героям необходимо выбраться из ловушки и добраться до единственного безопасного места в Париже, где тумана нет.

В центре истории – семья. В мире, где нельзя дышать каким-то неизвестным не то газом, не то туманом. Что-то до боли знакомое мы уже видели в кино. Фильмов с такими клишированными ситуациями много. Например, позапрошлогодний британский хит «Новая эра Z» или совсем свежее «Тихое место». Впрочем, следует сделать скидку на то, что «Дыши во мгле» - это французская попытка обосноваться в нише фильмов на тему выживания явно с небольшим бюджетом. В то время как «Тихое место» - еще один монстрик из Голливуда, где с хоррорами даже мимо проходящий демократ или республиканец на «ты».

Ромен Дюрис и главный герой фильма - туман / кадр из к/ф "Дыши во мгле"

Сюжет «Дыши во мгле» вызывает много вопросов еще на 5-10 минуте. Ведь откуда взялся таинственный туман, какова его вообще природа, чем главный герой занимается по жизни кроме нытья, и чем же больна дочка режиссер (Даниэль Роби) и группа сценаристов картины объяснять не намерены. Зрители ныне - уже люди искушенные, умные и догадливые, все сами прекрасно поймут. Да и зачем вообще нахламлять сюжет такими маловажными вещами (сарказм), когда в центре история просто одной семьи со своей бедой.

Персонаж Ромена Дюриса («Париж», «Все деньги мира») пытается всеми силами найти лечение для своей маленькой дочки, которую ни разу в жизни так и не смог обнять. У этого человека есть цель, за которую, конечно, стоит бороться. А вот героиня актрисы украинского происхождения Ольги Куриленко («Квант милосердия», «Обливион») не выглядит столь оптимистичной. Не то она смирилась с такой участью для всей семьи, не то пытается скрыть все свои чувства переживания и безысходности за работой. В любом случае именно этот персонаж вызывает мысль «а зачем он вообще нужен был?».

Ольга Куриленко вряд ли занесет себе эту роль в актив / кадр из к/ф "Дыши во мгле"

Это было оправдано в «Дороге», где героиня Шарлиз Тэрон была для того и задумана, чтобы уйти, но не в «Дыши во мгле». За весь фильм главная героиня ярко демонстрирует, что она любящая мать и самая близкая подруга для Сары ровно один раз. И речь идет именно о той сцене, которая способна пробить зрителей в зале на некое подобие слезинки. Но самое главное, что на протяжении почти полутора часа так и не было показано сумасшедшее желание сделать все возможное для спасения родного чада. Довольно неуместный и как оказалось бестолковый акт самопожертвования попадает в эту категорию. Но без него вполне можно было бы обойтись, если бы главные герои немного раннее не совершали немыслимо глупые поступки.

Без сомнений, Куриленко и Ромен - актеры сносные и не страдают синдромом Кристен Стюарт, но в картине «Дыши во мгле» хоть какие-то эмоции эти двое вызывают только два раза. Уже под занавес фильма. То есть, зрителя маринуют практически час с хвостиком в желтоватой атмосфере безысходности в Париже, и только за 20 минут до финала заставляют проснуться. Тут и вина сценария, и вина актеров. Но сценария, конечно, в большей степени. Если вспомнить «Тихое место», то каждую секунду наблюдать за молчаливыми персонажами было намного интересней, чем за героями, которым нельзя надышаться ядовитым туманом. В картине хватало неожиданных твистов и напряжения. А актеры при условии, что надо играть практически только мимикой и глазами, вызывали намного больше сопереживания чем герои французского фантастического фильма.

Больше часа нас убаюкивают, чтобы потом... / кадр из к/ф "Дыши во мгле"

Важным плюсом ленты мог стать необычный Париж, который таким мы еще не видели. Но в том-то и дело, что видели. В той же "Грани будущего", где Том Круз и Эмили Блант дружно развалили Лувр, сражаясь с действительно необычным монстром. Да и после "28 дней спустя" разрушенными и опустевшими европейскими столицами уже не удивишь.

В итоге «Дыши во мгле» - не совсем удачная попытка французов войти в нишу типично американского жанра. При всей красоте картинки, лента сдает позиции по эффекту неожиданности и сценарию. Весь финал можно просчитать уже к 15 минуте и вновь похвалить себя за то, что смотрел «Новау эру Z». И это при условии, что зрителю финал будет интересно дождаться, ведь значительную часть «Дыши во мгле» больше спишь, чем следишь за действием.

Настя Белова, Без Табу