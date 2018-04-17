Ходячие мертвецы 8 сезон: Блеск и нищета гуманистов

12:45 , Сегодня , Сегодня

Это фиаско / AMC

Восьмой сезон одного из главных сериалов поколения – зомби-драмы Ходячие мертвецы окончательно лишился приставки «зомби» и сделал упор на «драму». Вышло ужасно. И это печально.

Давно известно, что лучше всего получается то, к чему у тебя лежит душа. Этот тезис работает и в другую сторону: не можешь петь - не мучай ни себя, ни окружающих. Создатели TWD нагло проигнорировали эти простые истины, уничтожив все долгих восемь лет своей работы и зрительских ожиданий.

Чем были хороши первые сезоны «Ходячих»? Динамикой, закрученным сюжетом, яркими характерами и сценарной щедростью, которая ввела табу на слезливые прощания и долгие проводы отыгранных персонажей.

Что имеем сейчас? Занудные диалоги а-ля Достоевский, банальные сюжетные повороты и неубиваемые главные герои, как будто это не «Ходячие Мертвецы», а какие-нибудь «Мстители» или «Лига Справедливости». Впрочем, даже авторам последней хватило духа убить Супермена, а тут не удалось избавиться даже от главного злодея - Нигана.

Зачем нам два года рассказывали – какой Ниган бесчеловечный, если в концовке 8 сезона героя Джеффри Дин Моргана заставила рыдать и прислушиваться к словам никчемного мальчишки. Мальчишки, Карл. Более того именно бестолковый герой Чендлера Риггса оказался одним из двух главных мудрецов сезона (видимо, нашел где-то томик Карнеги). Второй мудрец сезона – Морган, который принял смелое решение бежать из этого унылого действа куда глаза глядят. То есть – в четвертый сезон «Бойтесь Ходячих Мертвецов».

Морган косплеит классический сюжет

Как так получилось, что лютое мочилово вдруг стало экуменистической притчей в стиле «не можна мстить – повинні ми любити»?

Рик Граймс возомнил себя Мартином Лютером Кингом, при этом зачем-то постоянно цитирует Олдоса Хаксли. Что это вообще такое?

Обманутые ожидания – главный тренд 8 сезона TWD. Важной его составлюящей является и общее снижение качества. Гонорары ведущих актеров возросли, а это значит, что на все остальное денег уже не хватает, а потому – нужно тащить актерам. Однако затянутые диалоги не «вывозят», а лишь просаживают и без того редкий экшн. На выходе получается какой-то аналог сериала «Хорас и Пит», но на природе.

При этом претензий к гримерам быть не может – зомби по-прежнему выглядят прекрасно, локации продуманы. А вот на чем сэкономили – так это на компьютерной графике и батальных сценах. И если нарисованную тигрицу мы согласны терпеть, то халтуру при перестрелках – увольте.

Не показав нам, как работает крупнокалиберный пулемет, авторы показали все свое отношение к миллионам зрителей. Учитывая бюджеты сериала, вполне можно было замахнуться на что-то подобное:

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По факту же получилось что-то из серии – вот есть эффектная сцена, но мы вам ее не покажем, зато вы знайте, что она была. Тем более, что для вас специально мы стреляли из гранатомета.

В 6 сезоне РПГ задействовали чаще – было веселее

Возвращение Базуки, кстати, вышло эффектным – это отметили все фаны сериала, однако сценаристы решили брать за счет игры актеров. В итоге заплатили больше 100 тысяч долларов за серию герою Нормана Ридуса, который за весь сезон совершил лишь несколько более-менее памятных телодвижений. Остальные звезды также в накладе не остались, чего не скажешь о зрителях.

Впрочем, обидно даже не это. Семь сезонов нам показывали, как группа Рика Граймса превращается в матерых убийц – настоящих командос и все такое. Противостоят им еще более лютые головорезы. Что же мы видим в 8 сезоне? Перестрелки как будто их придумывали авторы мультика «Остров сокровищ».

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Ну, нельзя сидеть в трех метрах друг от друга, стрелять из автоматического оружия – и не попадать. Нельзя бегать табуном и «убиваться» одной очередью из автомата, нельзя наступать цепью, сомкнув плечи – это же не Наполеоновские войны. Такие перестрелки «прокатили» бы в фильме «Дикие гуси», но ведь сейчас не 1978 год.

Привет из 1978 года

С тех пор были сняты "Взвод", "Падение Черного ястреба", "Спасение рядового Райана", "Мы были солдатами" и даже "13 часов Бенгази". Если вы говорите, что это полный метр, а то сериал. Тогда посмотрите сериал "Seal Team". Там вот это вот все сделано куда душевнее, причем за меньшие деньги.

После просмотра таких сцен становится стыдно за авторов и обидно за то, что столько лет сопереживания героям выброшено на свалку. Ну, нет так должен уходить в закат один из главных сериалов поколения.

Возможный источник вдохновения для авторов батальных сцен TWD

Однако беда в том, что заканчивать авторы не собираются. Из комиксов мы знаем, что в 9 сезоне группу Рика ожидает встреча с бандой "Шепчущихся", состоящей из людей, наплевавших на правила личной гигены. Новые злодеи приняли решение использовать кожу Ходячих для маскировки. Что ж, пожелаем им удачи. Дальше – без нас.