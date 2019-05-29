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В Киеве на бывшем заводе Порошенко горит разведывательный корабль ВМС (ФОТО+ВИДЕО)

12:00
Пожар возник на строящемся корабле ВМС Украины - фото 1
Пожар возник на строящемся корабле ВМС Украины

Серьезное возгорание на территории судостроительного предприятия "Кузница на Рыбацком" произошло утром в среду, 29 мая. Пожар нанесет немалый ущерб не только нынешнему владельцу завода Сергею Тигипко, но и оборонке страны, поскольку огонь охватил строящееся для военно-морских сил судно.

Сегодня утром в соцсетях жители столицы начали публиковать фотографии пожара на Рыбацком острове.

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Судя по сильнейшему задымлению, масштабы возгорания были велики. На место ЧП выехали десятки спасателей, которые за несколько часов сумели локализовать огонь.

Видеозаписи, сделанные свидетелями произошедшего, свидетельствуют о том, что пожар случился на судне проекта "Лагуна" - среднем разведывательном корабле, который на предприятии готовили для передачи ВМС Украины.

В Киеве на бывшем заводе Порошенко горит разведывательный корабль ВМС (ФОТО+ВИДЕО) - фото 181782

Специалисты завода переделывали рыболовный траулер под военное судно. Стоимость реализации проекта - несколько миллионов гривен. Но теперь, возможно, все находится под угрозой.

Какой ущерб огонь нанес судну, пока неизвестно. Впрочем, любые повреждения критичны, поскольку наши военно-морские силы остро нуждаются в разведывательных кораблях прямо в данный момент.

 

Информации о пострадавших в результате ЧП в данный момент нет.

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Киев ВМС Украины пожар ГСЧС корабль Новости Украина
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