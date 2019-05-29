В Киеве на бывшем заводе Порошенко горит разведывательный корабль ВМС (ФОТО+ВИДЕО)

Пожар возник на строящемся корабле ВМС Украины

Серьезное возгорание на территории судостроительного предприятия "Кузница на Рыбацком" произошло утром в среду, 29 мая. Пожар нанесет немалый ущерб не только нынешнему владельцу завода Сергею Тигипко, но и оборонке страны, поскольку огонь охватил строящееся для военно-морских сил судно.

Сегодня утром в соцсетях жители столицы начали публиковать фотографии пожара на Рыбацком острове.

Судя по сильнейшему задымлению, масштабы возгорания были велики. На место ЧП выехали десятки спасателей, которые за несколько часов сумели локализовать огонь.

Видеозаписи, сделанные свидетелями произошедшего, свидетельствуют о том, что пожар случился на судне проекта "Лагуна" - среднем разведывательном корабле, который на предприятии готовили для передачи ВМС Украины.

Специалисты завода переделывали рыболовный траулер под военное судно. Стоимость реализации проекта - несколько миллионов гривен. Но теперь, возможно, все находится под угрозой.

Какой ущерб огонь нанес судну, пока неизвестно. Впрочем, любые повреждения критичны, поскольку наши военно-морские силы остро нуждаются в разведывательных кораблях прямо в данный момент.

Информации о пострадавших в результате ЧП в данный момент нет.