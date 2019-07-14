Двойка: Дата выхода третьего сезона

Двойка - это не просто два Джеймса Франко / HBO

Поклонники высокого сериального искусства потирают руки - стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Двойка" про зарождение и расцвет порно-индустрии в Нью-Йорке.

Третий сезон сериала "Двойка" выходит 10 сентября, говорится в пресс-релизе канала HBO.

Он же станет для шоу финальным. Авторы сериала Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос так планировали изначально, а потому никакой неожиданности тут нет. Хотя ту же "Прослушку" Саймон и растянул на пять сезонов (впрочем, последний сезон вышел на любителя, а потому - решение остановиться на взлете - понимаем).

Если первый сезон "Двойки" - это начало 70-х, второй - конец 70-х, то третий сезон расскажет о жизни на Таймс-Сквер и окрестностях в начале 1980-х годов (если точнее - 1983-1986). Это пик ночных клубов, секса, порнушки и кокаинового угара, в который погрузились США и главный город страны - Нью-Йорк. В общем - строго 18+.

Актерский состав третьего сезона изменений не претерпел, кроме тех персонажей, кого убили в первых двух сезонах: Джеймс Франко (сразу две роли), Мэгги Джилленхол, Гбенга Акиннагбе, Доминик Фишбэк, Лоуренс Гиллиард-младший, Маргарита Левиева, Эмили Мид, Дэниэл Саули и другие.

Двойка 2019 - кадры 3 сезона

Двойка 2019 - кадры 3 сезона

Двойка 2019 - кадры 3 сезона

Двойка 2019 - кадры 3 сезона

Судя по промо-фото, авторы шоу с трепетом отнеслись к 80-м и некоторых актеров будет просто не узнать - всему финой мода того времени - пышные усы, начесы и прочие ухищрения.

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Третий сезон "Двойки" стартует 10 сентября 2019 года (по Киеву). Мировая премьера третьего сезона сериала запланирована на 9 сентября.