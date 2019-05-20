Дурной знак? Зеленский попал в неприятную историю

Дурной знак? Зеленский попал в неприятную ситуацию

Инаугурация президента Владимира Зеленского прошла ярко, незабываемо и слишком быстро. Но не обошлось и без вещих знаков.

Думаем, все помнят приметы во время присяг наших экс-гарантов: перед Януковичем закрылись двери, при Порошенко солдатик выронил ружье. При Зеленском тоже кое-что упало, а именно президентское удостоверение.

После того, как гарант получил документ, он снова возложил его на подушечку, которую держал солдат президентского полка. Тот браво стукнув каблуками, повернулся лицом к залу и удостоверение слетело. Однако кто-то быстро среагировал, поднял и положил документ на место.

Напомним, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины.

Избранный президент Владимир Зеленский прибыл к зданию Верховной Рады ровно в 10 часов утра. Поприветствовав народ и СМИ, он вошел в Раду.

Спикер ВРУ Парубий начал презентацию присутствующих гостей: экс-президентов Украины (включая Порошенко) и глав других государств.( президентов Грузии, Литвы, Латвии Эстонии и пр. - прим. ред).

После оглашения результата президенстких выборов 21 апреля 2019 г, выступила глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала.

И вот, Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины.