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Дуда вновь станет президентом Польши: Разрыв минимален

10:30
Дуда вновь станет президентом Польши: Раскрыты детали - фото 1
Дуда вновь станет президентом Польши: Раскрыты детали

Действующий президент Польши Анджей Дуда вновь возглавит страну. Политика поддержал 51,22% избирателей.

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Об этом сообщает BBC.

После подсчета 99,84% бюллетеней, Национальная избирательная комиссия Польши озвучила следующие результаты: 51,22% поляков поддержали Анджея Дуду, 48,78% - Рафала Тшасковского. Примерно такой исход избирательной гонки предрекали местные экзитполы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поспешил поздравить своего коллегу в Twitter.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!", - написал политик.

Дуда вновь станет президентом Польши: Разрыв минимален - фото 202659

Что значит победа Дуды для страны?

Очередная победа Анджея Дуды на выборах президента означает продолжение социально-консервативного курса правящей партии "Право и справедливость", в частности щедрую соцпрограмму поддержки семей и усиления влияния на судебную ветвь власти (последнее обстоятельство очень сильно критикует руководство ЕС – прим. ред.).

Для справки

Анджей Дуда (род. 1972 г.) – президент Польши. В 1996 г. получил юридическое образование в Ягеллонском университете. В последующие несколько лет занимал административные посты в родной "альма матер". В сер. 2000-х начал политическую карьеру. В 2011 г. был избран депутатом в Сейм от партии "Право и справедливость". Через три года был стал депутатом Европарламента, однако пробыл на занимаемом посту политик недолго: в 2015 г. Дуда одержал победу на выборах президента Польши.

Напомним, президент Польши подписал скандальный закон о "бандеризме".

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Новости Польша Анджей Дуда выборы Мир
BBC
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