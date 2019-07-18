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Дубинского поддержал коррупционер Мосийчук

13:26
Игорь Мосийчук - фото 1
Игорь Мосийчук / newsone.ua

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook 17 июля, что снимает свою кандидатуру с досрочных парламентских выборов 21 июля по округу №94 (Киевская область) на поддержку Александра Дубинского.

"Я решил снять свою кандидатуру на 94-м округе на досрочных выборах. Это решение обусловлено очень многими вещами. Первое и, наверное, самое странное для вас: я не собирался участвовать в выборах на 94-м округе", – сказал Мосийчук.

Нардеп сообщил, что после выхода из Радикальной партии он планировал участвовать в выборах на округе в Полтавской области, но изменил решение так как за него в Василькове заплатили вступительный взнос.

Мосийчук призвал избирателей голосовать за другого кандидата – Александра Дубинского, ведущего телеканала 1+1, который идёт в парламент от партии "Слуга народа".

Ранее, как сообщали СМИ, Игорь Мосийчук обвинялся в получении неправомерной выгоды и был арестован вечером 17 сентября 2015 года в Верховной Раде. Тогда же генеральный прокурор Виктор Шокин продемонстрировал в сессионном зале Верховной Рады видеоролик, на котором парламентарий от Радикальной партии Игорь Мосийчук озвучивал свои расценки на депутатские запросы, пообещал "решить вопрос" по разработке нелегального песчаного карьера на территории Полтавской области, а также получил задаток в размере 100 тысяч гривен взятки за свои услуги.


Позже суд заключил нардепа под стражу. Генеральная прокуратура открыла в отношении депутата уголовное производство по пяти статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминировали хулиганство, угрозы в отношении судьи и получение неправомерной выгоды.

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Политика Игорь Мосийчук Выборы в Раду 2019 Новости Украина
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