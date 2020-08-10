Дубинский обвинил Рабиновича в плагиате и попал в просак - ФОТО

Дубинский обвинил Рабиновича в плагиате и попал в просак - ФОТО

"Слуга народа" Александр Дубинский обвинил Вадима Рабиновича в плагиате своего поста о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Вадим Рабинович украл мой утренний пост про Беларусь без ссылки на авторство. Прошу его указать и впредь соблюдать авторские права", - говорится в сообщении.

Отметим, что нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович пока никак не отреагировал на обвинения слуги народа. Зато на пост Дубинского обратили внимание другие пользователи сети, в частности журналист Денис Казанский.

"Ну что ж, по крайней мере мы теперь знаем, что темники некоторым депутатам от «Слуги народа» и ОПЗЖ пишут одни и те же люди из одной методички", - отметил журналист.

Напомним, что…

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. На следующий день протесты утихли, однако белорусская оппозиция пообещала продолжить борьбу за честные выборы в стране.