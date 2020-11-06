Дубинский и Ко устроили себе фиктивные офисы в элитной недвижимости Коломойского

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Свежее расследование "Схем" проливает на свет на то, как устроена тайная жизнь народных депутатов из обслуги олигарха Игоря Коломойского.

Журналисты программы "Схемы" проверили адреса приемных народных депутатов из так называемой "группы Коломойского" и установили, что они напрямую связаны с олигархом, а также имеют все признаки конторы "Рога и копыта".

Так, одиозный "Слуга народа" Александр Дубинский разместил свою общественную приемную в центре Киева, в квартире бизнес-партнера Коломойского - Тимура Миндича. Когда же журналисты попытались попасть на прием, охранник в доме удивился, узнав про приемную Дубинского, и заявил, что ему об этом неизвестно. По указанному на сайте Верховной Рады номеру никто не ответил, а сам нардеп привычно не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

Кроме квартиры на Печерске, депутатские приемные Дубинского также расположены в бизнес-центре "Миллениум" Коломойского на улице Владимирской.

Дубинский указывает в "Миллениуме" как свои приемные 13 офисов и даже "части холла" на трех разных этажах. В этом же бизнес-центре размещены приемные еще шести нардепов: Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Куницкого ("Слуга народа"), Игоря Палицы, Тараса Батенко и Ирины Констанкевич ("За майбутнє") и внефракционного Руслана Требушкина.

По словам экспертов, к практике закреплять статус депутатских приемных по адресам бизнеса, связанного с депутатом или приближенными к нему лицами, прибегают представители многих политсил. Прием граждан в таких помещениях не проводится, но усложняет правоохранителям проведение обысков и других следственных действий, ведь для этого нужно получить согласование лично генерального прокурора Украины.

Так, например, по адресу столичного спортивного клуба "5 элемент" зарегистрированы общественные приемные депутатов от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, Михаила Забродского, Нины Южаниной и Ирины Фриз.

Все это говорит о том, кто является настоящим хозяином народных депутатов и чью волю они исполняют, вместо того, чтобы представлять своих избирателей.

Приймальня-обериг. Смотрите расследование, как Дубинский и ко прописались у Коломойского: