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Друзья боевиков отжимали недвижимость в центре Киева с помощью суда "ЛНР"

20:00
СБУ "хлопнула" мошенников из "ЛНР" - фото 1
СБУ "хлопнула" мошенников из "ЛНР"

В пятницу, 19 июля, в СБУ отчитались о пресечении мошеннической деятельности, которую злоумышленники вели в интересах террористов "ЛНР". Преступники отжимали элитную недвижимость в центре Киева.

По данным спецслужбы, под рейдерство попадали объекты коммунального имущества, а сама схема, которой пользовались коллаборанты, проста до безобразия.

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Преступники заявлялись к регистраторам с документами из Брянковского городского суда Луганской области, который находится под контролем России. А за счет этих "судебных решений" мошенники сумели перерегистрировать на себя целый ряд недвижимости.

езаконно отчужденное имущество в исторической части столицы реализовывали через аффилированные коммерческие компании, учредителями которых были организаторы схемы", - отметили в СБ.

Теперь же деятельности организаторов схемы пришел конец. Очень бы хотелось, чтобы разобрались правоохранители и с нотариусами, которые передавали государственные здания, не удосужившись даже проверить, на основании чего они это делают.

Тем не менее, судя по официальной информации, пока попал только лидер мошеннической структуры. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы по части четвертой статьи 190 УК Украины.

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