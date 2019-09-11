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Друг Путина или Онищенко: над Украиной внаглую пролетел самолет из Москвы (ФОТО)

21:00
Над Украиной пролетел таинственный самолет из России - фото 1
Над Украиной пролетел таинственный самолет из России

В среду, 11 сентября, не смотря на полнейший запрет на все транзитные полеты российских авиакомпаний через украинскую территорию, над территорией нашей страны промчал частный Embraer Legacy 650.

О полете борта, который оторвался от земли в московском Внуково, свидетельствуют данные системы FlightRadar.

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Судя по информации, которая доступна абсолютно всем пользователям, конечная точка частного самолета Embraer Legacy 650 находилась в аэропорту Каира.

Друг Путина или Онищенко: над Украиной внаглую пролетел самолет из Москвы (ФОТО) - фото 187559

Среди владельцев такого борта в России значится друг Путина Владимир Коган, которому принадлежит компания "Уралсиб". Еще один самолет записан на "Русскую медную компанию".

Друг Путина или Онищенко: над Украиной внаглую пролетел самолет из Москвы (ФОТО) - фото 187560

Кроме того, по данным СМИ, такой же самолет покупал для себя и беглый экс-нардеп Александр Онищенко.

Почему лайнер пролетел над Украиной, непонятно. В "Украэрорухе" утверждают, что им ничего не известно о пролете самолета.

Друг Путина или Онищенко: над Украиной внаглую пролетел самолет из Москвы (ФОТО) - фото 187561

Embraer Legacy 650 - лайнер бизнес-класса повышенной комфортабельности. Он может вместить до 14 пассажиров, но как правило такие самолеты комплектуются меньшим количеством мест.

Друг Путина или Онищенко: над Украиной внаглую пролетел самолет из Москвы (ФОТО) - фото 187562

Как известно, с 26 ноября 2015-го на все транзитные полеты российских авиакомпаний был наложен строжайший запрет. Официально его до сих пор не отменили, но, судя по всему, нарушать табу все же возможно.

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