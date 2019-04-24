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"Донбасс – это Украина": у Зеленского мощно ответили России

24 апреля, 22:30
"Донбасс – это Украина": у Зеленского мощно ответили России - фото 1
"Донбасс – это Украина": у Зеленского мощно ответили России

Команда Зе осудила выдачу российских паспортов на Донбассе.

Зеленский президент: что станет с Украиной

Штаб Зеленского заявил, что Россия является оккупантом, а ее действия незаконными.

К тому же - заявляют зеленые – скандальный указ Путина не сможет прекратить огонь.

"Одним из приоритетов Президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий", - заявила Команда Зе.

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский, как и Петр Порошенко, не вдавался в детали возвращения оккупированных территорий Украины. Уже после победы во втором туре будуший гарант заявил, что на Донбассе будет проведено информационное наступление", а вопрос деоккупации поднимут уже на встречах с западными союзниками.

'Донбасс – это Украина': у Зеленского мощно ответили России - фото 180155

Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР".

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

О каком международном праве идет речь – непонятно. Все мировое сообщество, кроме жителей самых отсталых стран (КНДР, Венесуэла и пр.), осудило действия России в отношении Крыма и Донбасса.

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