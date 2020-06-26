Дом на Позняках, где прогремел взрыв, будет снесен полностью

Дом будут сносить

В пятницу, 26 июня, мэр Киева Виталий Кличко объявил о результатах исследований соседних с разрушенным подъездов. В итоге эксперты пришли к совершенно не оптимистичным выводам.

Как заявил городской голова, в штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли решение о возвращении жителей в соседние секции и в дом по улице Григоренко, 41, который получил незначительные повреждения в результате ЧП.

Тем не менее, демонтировать целый подъезд, в котором оказались начисто разрушенными 16 квартир, не зацепив соседние, невозможно. Поэтому сносить будут целый дом до кирпичика.

- Специалисты уже разрабатывают проект по демонтажу дома. Сделать это будет нелегко, поскольку нужно не спровоцировать новые обвалы и не навредить соседним домам, - подчеркнул Кличко. - Но дом будет разрушен полностью.

Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева произошел взрыв в десятиэтажном доме. Пять человек погибли, а пятеро получили травмы. Пострадавших спасатели нашли под завалами буквально в первые часы после инцидента.

В данный момент работники ГСЧС продолжают разбирать завалы. Делают это они очень аккуратно, поскольку конструкции могут рухнуть в любой момент.

Полициейские открыли по факту ЧП уголовное дело, а также рассматривают две версии произошедшего: утечка газа и теракт. Впрочем, всем понятно, что трагедия произошла в результате взрыва газовоздушной смеси, которая образовалась из-за неправильного снятия счетчиков. Как оказалось, всю неделю перед взрывом жители разрушенного подъезда жаловались на запах газа, но чиновники на жалобы, судя по всему, никак не реагировали.