Дочка Deutsche Bank попалась за нарушением крымских санкций

Deutsche Bank уличили в нарушении санкций

Филиал крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Trust Company Americas пренебрегал наложенными на российских террористов и оккупированный ими Крым санкциями. Из-за этого финансовое учреждение будет вынуждено заплатить штраф в США.

Как сообщили вечером в четверг, 10 сентября, в управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, дочерняя компания Deutsche Bank "попала" на 583 тысячи долларов за нарушение санкций против России, которые были наложены за оккупацию украинского полуострова.

По словам американских чиновников, теперь филиал немецкого банка заплатит 157 тысяч долларов за обработку платежа, связанного с закупкой нефтепродуктов. Судя по всему, не пренебрегающие необходимостью нелегального заработка немцы, прогоняли баблишко российских террористов.

Когда же их уличили в нарушениях санкционного режима, понимая безысходность наказания, немецкие чиновники сразу же согласились с наказанием. Беспрекословное согласие было вызвано тем, что максимальный штраф за нарушения мог превысить сумму в 75 миллионов у.е.

- Помимо 157 тысяч долларов еще 425 тысяч дочка Deutsche Bank заплатит за то, что провела целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка, также подпадающего под санкции США за работу в Крыму, - отметили американцы.

Попался Deutsche Bank на том, что 30 июля 2015-го, спустя неделю после внесения нефтетрейдера IPP Oil Products Limited, немцы провели платеж на 29 миллионов долларов.

Как известно, Deutsche Bank уже попадался на сомнительных сделках с участием русских. Еще до российско-украинской войны через немецкий банк российские олигархи-террористы отмывали миллиарды украденных средств.