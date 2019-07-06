Добкина не пустили в Россию. Но он не "сдался" – ФОТО

Добкина не пустили в Россию. Но он не "сдался" – ФОТО

Михаила Добкина не пустили в Россию. Но он не сдался и пообещал вернуться.

Зеленский ошарашил лицом "Добкина". Сеть взорвалась МЕМАМИ

https://beztabu.net/novosti_t4952

О неудаче Добкина написал российский журналист Станислав Натанзон.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - отметил работник СМИ.

Но одиозный политик пообещал не сдаваться.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!)))", - написал Добкин.

Другой вопрос, что он там забыл. За инструкциями поехал? Отметим, что Добкин не единственный любитель поездить в РФ. Так, перед президентскими выборами в Москве засветились Юрий Бойко и Витор Медведчук.

На это отреагировал Кабмин, но как-то слабо, лишь запретив нерегулярные перелеты в Россию. Также хотелось бы увидеть адекватную реакцию правоохранительных органов, но дальше громких заявлений так никто и не ушел.