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Добкина не пустили в Россию. Но он не "сдался" – ФОТО

10:33
Добкина не пустили в Россию. Но он не "сдался" – ФОТО - фото 1
Добкина не пустили в Россию. Но он не "сдался" – ФОТО

Михаила Добкина не пустили в Россию. Но он не сдался и пообещал вернуться.

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О неудаче Добкина написал российский журналист Станислав Натанзон.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - отметил работник СМИ.

Но одиозный политик пообещал не сдаваться.

"Вот такие дела. Но мы и не такое переживали! Прорвёмся!)))", - написал Добкин.

Добкина не пустили в Россию. Но он не 'сдался' – ФОТО - фото 183839

Другой вопрос, что он там забыл. За инструкциями поехал? Отметим, что Добкин не единственный любитель поездить в РФ. Так, перед президентскими выборами в Москве засветились Юрий Бойко и Витор Медведчук.

На это отреагировал Кабмин, но как-то слабо, лишь запретив нерегулярные перелеты в Россию. Также хотелось бы увидеть адекватную реакцию правоохранительных органов, но дальше громких заявлений так никто и не ушел.

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Михаил Добкин Россия Оппозиционный блок Новости Украина
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