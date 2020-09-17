Зеленский отреагировал на взятку нардепа Юрченко и потребовал показательных посадок

Зеленский прервал молчание по поводу взятки Юрченко

В четверг, 17 сентября, спустя несколько суток молчания президент наконец-то выдавил из себя реакцию на зашквар одного из своих нардепов, которого поймали на огромной взятке аккурат перед местными выборами.

Как бы ни старались прикрыть коррупционера в Офисах президента и генпрокурора, сделать этого не удалось, поэтому пиарщики Зеленского решили постараться создать видимость максимального дистанцирования гаранта от Юрченко.

На своей странице в Facebook Зеленский написал о том, что он и его команда обещали наказания всех коррупционеров. Забив на процессуальную сторону вопроса, глава государства призвал НАБУ, САП и ОГП рабоать побыстрее и продуктивнее для конкретных результатов:

"Это - о приговорах, о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому - более правоохранительной конкретики. Более показательных посадок. Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро уходит".

Примечательно, что в своем сообщении с осуждением коррупционных схем президент даже не упомянул фамилию подозреваемого в получении взятки нардепа.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Соратник Юрченко был всего лишь посредником при получении взятки в 200 тысяч у.е. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и требовал деньги за внесение изменений в нужный клиентами закон.

Не менее эпичным является и тот факт, что после публикации доказательств детективами НАБУ Ирина Венедиктова пыталась замять дело и отказывалась подписывать подозрение соратнику Зеленского, поскольку "Слугам народа" политически невыгодно признавать наличие в своей команде коррупционеров.

Более того, спецоперация НАБУ была закончена досрочно, ибо в Офисе генпрокурора, как только получили материалы производства, сразу же начали сливать информацию злоумышленнику.