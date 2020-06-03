Для координации гуманитарки: в МИД создают кризисно-антикоронавирусную группу

В МИД создали целое подразделение для поставок гуманитарки в Украину

В среду, 3 июня, в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины заявили о создании группы кризисного управления для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Хотя страна упорно выходит из карантина вопреки постоянно растущему количеству зараженных, заняться доставками гуманитарки в МИД решили только сейчас. На третий месяц после начала локдауна.

- Пандемия – намного больше, чем чрезвычайная ситуация, она имеет свои экономические, социальные и – что самое важное – человеческие последствия. Ни одна страна не может бороться с ней самостоятельно. ООН предоставляет глобальную помощь странам во всем мире, в том числе и Украине. Чтобы обеспечить скоординированный, эффективный и всеобъемлющий ответ на национальный кризис, вызванный COVID-19, не оставляя никого в стороне, при Министерстве иностранных дел Украины создается рабочая группа кризисного управления и координации, – заявили в МИД.

Почему создать спецгруппу по преодолению кризиса в правительстве решили только сейчас, пояснить логически вообще невозможно. Ведь подобная структура, была крайне необходима еще в марте, когда президент Зеленский ежедневно рассказывал о самолетах с гуманитарной помощью и обещал "моментального распределения товаров по регионам". Правда, медики, судя по всему, вообще не видели ничего из отправленного в Украину другими странами. Зато приближенные к главе МОЗ прекрасно тырили гумпомощь и перегружали ее по своим машинам прямо возле здания министерства.

Более того, жесткий зашквар приключился и с участием президента Украины Владимиром Зеленским. 29 апреля президент вместе с почти всем составом ОПУ помчался встречать лайнер "Мрия" с якобы гуманитарной помощью для врачей. И даже рассказал о том, какую мощную защиту получат медики благодаря действиям Офиса президента. Правда, потом оказалось, что гарант просто решил попиариться, а вместо "гуманитарной помощи" в самом большом грузовом лайнере находились товары медицинского назначения для продажи их в "Эпицентре".