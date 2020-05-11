Андрей Портнов "спалился" на плагиате: Раскрыты детали

Диссертация Портнова полна плагиата: Раскрыты детали

Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в диссертации экс-соратника Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на отчет комитета.

Соглано выводам экспертов, в тексте диссертационного исследования Портнова А.В. "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы"», Киев -2009 (далее -дисертация) встречаются случаи академического плагиата.

В частности, в научной работе присутствуют:

текстовые фрагменты со ссылкой на первоисточник и, которые полностью соответствуют аналогичным исследованием того же источника другими авторами :

случаи , которые можно охарактеризовать , как некачественное оформление цитат . Это заключается в том , что несколько абзацев , идущих один за другим, содержащих текст , имеют другое авторство.

Учитывая вышеизложенную информацию, Комитет по вопросам этики рекомендует Национальному агентству по вопросам обеспечения качества образования принять решение по факту плагиата в диссертационном исследовании Андрея Портнова.

Напомним, в мае 2019 г. экс-соратник Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

В июне этого же года политик был востанновлен на кафедре конституционного права юрфака КНУ имени Тараса Шевченко.