Андрей Портнов "спалился" на плагиате: Раскрыты детали
Комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в диссертации экс-соратника Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на отчет комитета.
Соглано выводам экспертов, в тексте диссертационного исследования Портнова А.В. "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы"», Киев -2009 (далее -дисертация) встречаются случаи академического плагиата.
В частности, в научной работе присутствуют:
- текстовые фрагменты со ссылкой на первоисточники, которые полностью соответствуют аналогичным исследованием того же источника другими авторами:
- случаи, которые можно охарактеризовать, как некачественное оформление цитат. Это заключается в том, что несколько абзацев, идущих один за другим, содержащих текст, имеют другое авторство.
Учитывая вышеизложенную информацию, Комитет по вопросам этики рекомендует Национальному агентству по вопросам обеспечения качества образования принять решение по факту плагиата в диссертационном исследовании Андрея Портнова.
Напомним, в мае 2019 г. экс-соратник Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.
В июне этого же года политик был востанновлен на кафедре конституционного права юрфака КНУ имени Тараса Шевченко.