Диски 14 - как выбрать и какие бывают?

С каждым годом автомобили становятся все более аэродинамичными: плавные линии корпуса, более идеальный угол наклона лобового стекла, повышенная мощность современных двигателей и т.д.

Но даже наиболее динамичная и уникальная машина не сможет показать все свои эксплуатационные характеристики на старых, деформированных колесных дисках. Поэтому очень важно устанавливать на транспортное средство именно те катки, которое подходит ему по заводским параметрам и условиям его использования. Как подобрать диски на 14 или другой типоразмер со 100% успехом, давайте разбираться вместе.

Удачная покупка при минимальных затратах

Независимо от наполненности нашего кошелька, мы всегда стремимся принять наименее затратное решение. Чтобы не платить дважды, перед приобретением новых ободов на авто, нужно решить для себя ряд задач:

Какой разновидности нужны вам будущие диски: стальные, литые, кованые. Ответ на этот вопрос зависит от того, какой стиль вождения вы практикуете, как часто съезжаете на грунтовую дорогу, перевозите ли большие грузы и т.д. Будут ли изменены вынос диска, его типоразмер или другие параметры. Где найти надежного продавца.

Ответив на все эти вопросы, вы с легкостью приобретете новый комплект колес за несколько минут.

Вековая популярность штамповки

Сталь - уникальный сплав металлов, а диски из этого материала - выносливые, надежные и долговечные. Для изготовления стальных катков используется технология холодной штамповки отдельных частей колеса. Затем полученные обод и “тарелку” соединяют при помощи сварки, шлифуют и покрывают защитным слоем краски и лака. В итоге, готовое изделие обладает:

высоким уровнем крепости;

прекрасную пластичность;

выдерживают повышенные нагрузки.

Они могут быть легко отремонтированы даже в полевых условиях, что увеличивает шансы беспрепятственно доехать до СТО. После ремонта такие колеса не теряют своих эксплуатационных данных. Но и некоторые недостатки им присущи: легко окисляются на воздухе при деформации защитного слоя; имеют большой вес; требуют тщательной балансировки при установке.

Легкосплавные новшества

Более легкие, элегантные и современные варианты “обуви” для автомобилей - литые диски. Они создаются по совершенно другой технологии. Предварительно подготавливаются специальные формы с будущим рисунком обода. Далее они заполняются расплавленным металлом, основой которого являются алюминий и магний. Заготовка закаляется путем резкого изменения температуры сплава. На финальной стадии производства с готового колеса удаляются излишки, оно шлифуется и окрашивается. Благодаря удачному составу сплава легкосплавные диски имеют сравнительно малый вес, не подвержены коррозии, прекрасно вентилируются, способствуют улучшению динамики и уменьшению нагрузки на мотор.

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