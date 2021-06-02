Директором Лувра вперше за 228 років стане жінка

Лоранс де Кар / Лувр

З 1 вересня 2021 року новим директором Лувра стане Лоранс де Кар, яка очолювала до цього музей Орсе і його філія - музей Оранжері. Де Кар стане першою жінкою, яка очолила найвідвідуваніший музей у світі, за всю його 228-річну історію.

Рішення про призначення прийняв президент Франції Еммануель Макрон. Де Кар обрали з-поміж кількох кандидатів, включаючи Лорана Ле Бона, президента паризького Музею Пікассо, і Софі Макар, президента Національного музею східних мистецтв Гиме.

Лоранс де Кар - дочка письменника і журналіста Жана де Кара і онукаа письменника Гі де Кара (автор безлічі популярних романів: «Обманщиця», «Зухвала краса», «Жриці кохання» та інших). Сама Лоранс - фахівець з мистецтва XIX - XX століть - почала кар'єру в музеї Орсе в 1994 році в якості куратора, де пропрацювала 15 років. Також вона займалася художньою наповненням проекту «Лувр в Абу-Дабі» в рамках співпраці з агентством France-Muséums. У 2014 році де Кар була призначена директором музею Оранжері, а в 2017-м - музею Орсе.

Де Кар стала широко відомою, коли вирішила повернути власникам картину Густава Клімта, конфісковану нацистами.

Де Кар змінить на посту Жан-Люка Мартінеса, який до цього очолював Лувр вісім років. Хоча при Мартінесі кількість відвідувачів Лувру вперше перевищила 10 мільйонів осіб (2018 рік), останнім часом його сильно критикували. Зокрема, Лувр при Мартінесі називали «пасткою для туристів», яка швидше за стурбована іміджем, ніж самим мистецтвом, - пригадують директору і колаборації з популярними брендами, і знятий в Луврі кліп Бейонсе, і серіал «Люпен» від Netflix.

Крім того, спірними називали деякі його придбання для колекції музею, а також саме при Мартінесі трапився скандал з роботою Сая Твомблі, фонд якого подав до суду на Лувр за порушення цілісності роботи в Залі бронзи. Мартінес теж претендував на місце глави музею, проте його зайняла де Кар.