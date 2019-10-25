В Киеве у школьника, которого не привили родители, обнаружили дифтерию

В киевской школе подтвердили факт заражения ребенка дифтерией

В четверг, 24 октября, столичные медики зафиксировали случай заражения дифтерией в лицее №303. После подтверждения диагноза лаборантами в общеобразовательное учреждение срочно направили работников санэпидслужбы для обработки помещения лицея.

Ситуация с заражением ребенка опасным и легко передающимся воздушно-капельным путем заболеванием стала возможна из-за идиотизма родителей, которые отказались вакцинировать его.

Как утверждают в департаменте образования и науки столицы, желание взрослых уберечь свое чадо от мифических последствий прививки теперь может привести не только к смерти нулевого пациента, но и гибели зараженных им детей и взрослых.

Всего в зоне риска находятся 45 человек, из которых 36 детей.

- По информации администрации учебного заведения, было принято решение о введении карантинных мероприятий в классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены меры уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой, - рассказали чиновники.

Сегодня все ученики лицея, куда не привитый школотрон занет дифтерию, пройдут бесплатный осмотр ЛОР-врача.

Напомним, дифтерия - это острое инфекционное заболевание. Протекает в форме острого воспаления верхних дыхательных путей, преимущественно глотки (примерно 90% случаев), носа, кожи в местах ее повреждения, глаз или половых органов.

Основную угрозу представляет отравление токсином, который вырабатывает бактерия – возбудитель заболевания, при этом преимущественно поражаются сердечно-сосудистая и нервная системы.

Процент смертности среди заболевших достигает 10. Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 000 человек, около 700 из них умерли