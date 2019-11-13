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Детективы НАБУ сообщили о подозрении в хищении 1,2 млрд Бахматюку и экс-главе его банка

15:00
Бахматюк официально стал подозреваемым - фото 1
Бахматюк официально стал подозреваемым

В среду, 13 ноября, сотрудники антикоррупционного бюро официально уведомили бывшего владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка и экс-главу правления финансового учреждения Дениса Мальцева о том, что их подозревают в причастности к краже 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе НБУ, отметив, что сообщение о подозрении прошло в заочном режиме, поскольку и Бахматюк, и его топ-менеджер скрываются от Фемиды.

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"Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном статьей 135, 278 УПК Украины - отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, к хищению выделенного государством миллиарда могут быть причастны более 15 человек. Среди них - бывший заместитель Гонтаревой Александр Писарук. При этом его участие в схеме весьма неоднозначно, поскольку НБУ был вынужден предоставить банку кредит в размере установленной ФГВФЛ суммы.

Как утверждают правоохранители-антикоррупционеры, через 40 дней после выдачи банку кредита в ноябре 2014-го, НБУ признал VAB неплатежеспособным, а через несколько месяцев - отозвал лицензию и ликвидировал его.

В то же время экс-владелец финансовой структуры Олег Бахматюк сбежал из страны, но очень хотел вернуться, заваливая Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ предложениями о реструктуризации долгов банка.

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Новости Украина
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