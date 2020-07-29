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Вспышка COVID-19 в общежитии КПИ: коронавирус не нашли только у 19 курсантов

19:00
В общежитии не заразились только 19 курсантов - фото 1
В общежитии не заразились только 19 курсантов

Из 152 жителей общежития Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 133 заразились китайской инфекцией.

Об этом вечером в среду, 29 июля, заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные и.о. директора столичного лабораторного центра МОЗ Сергея Чумака.

Уровень заболеваемости на COVID в Украине вырос втрое

По официальным данным, за сутки к 52 заболевшим студентам добавился еще 81 курсант. Всего же за вчерашний день лаборанты провели 107 тестов среди студентов КПИ, у которых подозревают коронавирус. Все они значились контактными лицами с заболевшими.

"10 курсантов уже госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под присмотром врачей. Песле выявления первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция", - отметили чиновники.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.

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