МОЗ обновил статистику заболеваемости COVID-19 в Украине

МОЗ обновил статистику заболеваемости на COVID-19 в Украине

В понедельник, 10 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"10 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 922 летальные, 44 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1008 новых случаев. Всего проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 387 пациентов", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением «центра» согласны отнюдь не все.