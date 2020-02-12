Депутат Соболев заявил о новом покушении на его семью - ВИДЕО

Депутат Соболев заявил о новом покушении на его семью - ВИДЕО

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, чей двухлетний сын погиб от пули снайпера, заявил о новом покушении на его семью.

Об этом политик написал в Facebook.

"У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции… Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану", - заявил политик и пожаловался на органы следствия.

"У меня вопрос- это случайность?... Напомню, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в этом подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг...", - подчеркнул депутат.

Напомним, 1 декабря 2019 г. неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, принадлежащий депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву. Однако вместо цели преступники убили 3-летнего сына политика - Александра. Маленький мальчик получил тяжелое ранение и умер по дороге в больницу.

В 17:15 в городе был введен план-перехват, полиция начала поиски злоумышленников. По сообщениям очевидцев, стрелявший скрылся на иномарке. На следующий день полиция схватила предполагаемых убийц мальчика. Одним из задержанных оказался ветеран АТО Андрей Лаврега.