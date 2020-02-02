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Шарикгейт: Депутат Брагар самоубился в фейсбуке

18:00
Шарикгейт подкосил Брагара - фото 1
Шарикгейт подкосил Брагара / 24 канал

Ставший "героем недели" нардеп от президентской партии "Слуга народа" Евгений Брагар не выдержал испытания медными трубами.

Главной темой выходных встал второстепенный депутат Рады и бывший аспирант Киевского университета Евгений Брагар. Сначала он хотел преследовать защитниц украинского языка, а когда эта тема "не взлетела" - пошел ва-банк и посоветовал пожилой женщине реализовать свою собачку, чтобы оплатить коммунальные платежы за газ.

Продай собачку за долги: "Слуга народа" дал странный совет и пожалел – ярчайшие МЕМЫ

Это абсолютно безумное заявление, что называется - "порвало" - недалекий парламентарий моментально стал героем дня, сумев объединить своей тупостью весь украинский политикум. Все как будто помешались на словах Брагара про газ и собаку - было даже организовано паломничество к той самой женщине и ее Шарику (это не шутка).

Конечно, бедняга был мгновенно мемефицирован и высмеян всеми - как коллегами по "Слуге народа", так и государственными служащами.

В субботу Евгений Брагар наконец осознал, что сделал что-то не так, а потому принес свои извинения на своей официальной странице. Впрочем, там нардеп тоже достойно выгребает.

Конечно, этого оказалось мало - простые пользователи соцсетей устроили на Брагара облаву и насытили его личную страницу ругательствами, суть которым сводилась к тому, чтобы он сначала думал, а потом говорил. Не выдержав такого внимания избирателей Брагар принял решение самозабаниться и удалил свою личную страницу, оставив только официальную.

Шарикгейт: Депутат Брагар самоубился в фейсбуке - фото 195256

Два Евгения Брагара - две судьбы

Шарикгейт: Депутат Брагар самоубился в фейсбуке - фото 195255

Однако процесс уже пошел - из-за недотепы-нардепа пришлось страдать его тезкам. Один из них - тоже Евгений Брагар - поспешил откреститься от "слуги" и попросил всех поверить, что это не он. В общем, получилось забавно.

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